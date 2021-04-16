京津冀“3+N”联盟联合带量采购11种药品 平均降价超70%

新华社天津4月16日电（记者张建新、栗雅婷）近日，京津冀三地医保局联合联盟区域的山西省医保局，针对11种高血压、糖尿病等群众常见用药，在津开展“3+N”联盟药品联合带量采购。中选结果于15日公布，18家企业的20个产品中选，价格平均降幅达71.46%。

据了解，京津冀晋四地参保患者最快将于今年5月用上本次中选药品。按采购量测算，四地预计将节约1.4亿元。

天津市医疗保障局相关负责人表示，地方医保部门组成联盟开展药品带量采购是对国家组织药品集中带量采购的有益补充，对进一步减轻群众用药负担、促进医药行业健康发展、推动医药服务供给侧改革具有重要意义。下一步，京津冀三地医保局将进一步完善联盟采购工作机制，不断扩大辐射范围，努力将更多质优价宜的医药产品纳入采购范围，让群众及时享受到改革红利。