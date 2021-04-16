肿瘤患者日趋年轻化 有七种情况更易被“盯上”

近年来，全球肿瘤发病率持续上升，并且呈现年轻化趋势。不只老年人需要警惕肿瘤，年纪轻轻也可能会患癌。广东省第二人民医院肿瘤二科负责人、主任医师张绪慧提醒，“抗癌”并不是癌症发生了以后才做的事情，预防肿瘤远比抗癌来得重要。

“千万不要仗着所谓的‘年轻就是资本’去熬夜、吸烟、酗酒、暴饮暴食。如果面对压力不寻求排解，习惯于隐忍，这样会把自己的生命推向癌症的大门。”张绪慧说。

他提醒，当代年轻人生活节奏快、压力大、作息普遍不规律，因此，定期体检十分重要。最好每半年体检一次，特别是一些与年龄相关的疾病，例如胃、肠道肿瘤。

存在以下情况的人群，更容易被肿瘤找上门：

1.有头疼、恶心、呕吐等症状。头疼多位于前额及颞部，为持续性头疼，阵发性加剧，常在早晨更重；

2.有头晕、复视、猝倒、意识模糊、视力减退、精神不安或淡漠甚至昏迷等现象；

3.有排便性状的改变，或是腹泻便秘交替发作；

4.反复发作三个月以上，且持续性加重的疼痛，譬如腹痛、肝区疼痛、胃脘部疼痛等；

5.存在幽门螺旋杆菌、EB病毒感染病史，且具有反复发作的胃溃疡、胃炎、回吸涕带血；

6.有肿瘤性疾病家族史，有糖尿病、高血压、高血脂、冠心病等基础疾病的人群；

7.长期不规律作息，熬夜，不洁饮食甚至暴饮暴食，吸烟饮酒、压力大节奏快的人群。（记者何雪华 通讯员黄怡辛）