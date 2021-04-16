广州公交站点名称和设置管理办法下月13日施行 命名须唯一、稳定、规范

公交站名的命名要唯一、稳定、规范。记者了解到，市交通运输部门组织对《广州市公交站点设置管理办法》和《广州市公交站点名称管理办法》（以下简称《公交站点设置管理办法》和《公交站点名称管理办法》）进行了修订，并将于5月13日起正式实施。

修订后的《公交站点名称管理办法》包括总则、站点的命名、站名的变更、站名的管理、附则5部分，主要修订内容包括优化全文结构和表述，逻辑更加完整、清晰；并且明确公交站名的命名原则，即“唯一性、稳定性、规范性”；同时，结合实际丰富公交站名调整意见的收集渠道，将“党政机关、社会公众等方面的意见建议”纳入站名变更需求来源；以及优化公交站名更改实施单位确定办法，调整为由行业主管部门通过法定程序确定实施主体；此外，对市交通运输部门、客运交通管理部门等职责分工进行明确，进一步优化完善管理机制。（记者 卢梦谦）