广州昨日起正式入汛 未来30天将有5次明显降雨

今天外出的市民，得注意雨水的影响。首先早高峰就要接受一波考验，接下来还要随时留意天气变化。气象台预计，今天广州将有大到暴雨，局地伴有短时强降水、雷电和短时大风等强对流天气。

今天将有大到暴雨 明起降水逐渐减弱

气象台预计，受冷空气和切变线影响，今天广州将有大到暴雨，局地伴有短时强降水、雷电和短时大风等强对流天气；明天起降水逐渐减弱。

周四17时，今年第2号台风“舒力基”的中心位于距菲律宾马尼拉东偏南方约1740公里的洋面上，中心附近最大风力10级（25米/秒）。

气象台预计，“舒力基”将以每小时5-10公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，最强可达强台风级或超强台风级（15级-16级，48米-55米/秒）。4月19日以后，“舒力基”将转向东北方向移动，逐渐远离广东，进入南海海域的可能性极小，对广东陆地和海面无直接影响。

全力保障居民饮用水和工业生产用水

昨天，广州市三防总指挥部转发省防总的入汛通知，根据文件要求，广州于15日起正式入汛。随着汛期的到来，未来30天广州市预计有5次中到大雨或大到暴雨降雨过程，旱情将有所缓解。

截至4月13日，广州市已种植早稻面积16.127万亩，完成率101.74%。2020年10月以来，广州市降雨持续偏少，造成广州市北部区域部分水库和灌区处于低位蓄水状态，对广州从化、增城等区的部分早稻插播进度造成了影响。4月8日，广州市农业农村局、市水务局和市应急管理局组成联合工作组，到广州从化、增城区督导调研春耕抗旱工作。

据介绍，为解决抗旱设备问题，市农业农村局累计投入抗旱抽水设备774台，抗旱资金1052.25万元，并抽调干部和专家赴春耕旱情严重区域，开展春耕抗旱督导和早稻生产技术指导，及时推广水稻精量旱直播节水技术，完成旱直播面积1万多亩。

市水务局密切掌握全市自来水厂供水情况，全力保障居民饮用水和工业生产用水。组织各区水务局与农业农村部门对接，积极做好农业用水调度。

除此之外，增城区在朱村街和正果镇创建2个千亩春耕生产示范区，示范带动农户和农业企业生产积极性。投入抗旱抽水设备404台，投入各类抗旱资金903万元。从化区紧急调配330台抽水泵用于抗旱，组织8支抗旱工作督导组，督促抗旱保春耕工作。（记者李天研 叶卡斯）