去年四季度银行消费投诉起底：近六成涉信用卡业务

4月15日，银保监会消费者权益保护局发布的《关于2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报》(简称《通报》)指出，2020年四季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉76224件，环比减少10.4%，投诉反映的主要问题涉及信用卡业务、个人贷款业务和理财类业务。其中涉及信用卡业务投诉占投诉总量的58.5%，达44621件。

《通报》显示，在2020年四季度的消费投诉中，涉及国有大型商业银行25873件，环比减少5.2%，占投诉总量的33.9%；股份制商业银行31849件，环比减少15.0%，占投诉总量的41.8%；外资法人银行374件，环比减少16.3%，占投诉总量的0.5%；城市商业银行(含民营银行)8299件，环比减少2.0%，占投诉总量的10.9%；农村中小金融机构3306件，环比减少3.3%，占投诉总量的4.3%；其他银行业金融机构6523件，环比减少18.5%，占投诉总量的8.6%。

建设银行、交通银行的信用卡业务投诉量位列国有大型商业银行前两位，投诉量分别为3879件、3056件。

招商银行、中信银行、平安银行的信用卡业务投诉量位列股份制商业银行前三位。投诉量分别为4688件、3258件、3150件。（记者 林晓丽）