“电子警察”为何陷“逐利执法”争议？

日前，广东“佛山一高速路口62万车主违章，总罚款超1.2亿元”一事引发舆论热议，一些被罚车主认为该地段交通标识施划不合理。

针对舆论质疑，广东省相关部门于12日派出工作组赴现场调查并发布情况说明，该处“电子警察”自启用至今年4月1日，累计抓拍违法行为18万余宗，与网传情况不符。同时，佛山交管部门公布了优化改进措施。记者调查发现，近年来，多地都曾出现交通违章“天量罚单”，不少“电子警察”抓拍点有逐利执法之嫌。

记者实地探访：不提前几百米变道难逃违章

根据佛山市交管部门的情况通报，“天量罚单”路段为广台高速43公里200米路段，位于佛山市顺德区陈村镇前往江门市和佛山市高明区（云浮市新兴）方向的分岔口，单向年均车流量为1900多万车次。

通报称，该处标志标线、提示牌由道路业主单位按照《道路交通标志和标线》国标设置，经验收合格后投入使用。该处“电子警察”抓拍设备于去年3月18日启用，启用前已按规定备案并向社会公告。经核查，截至今年4月1日，累计抓拍交通违法行为184373宗。

4月12日下午4点20分左右，记者来到事发地广台高速公路43公里200米处，相关部门正在现场开展实地调查。记者看到，该岔道口呈Y形，共6车道。而岔道前的道路标识均为直行方向，没有任何提示驾驶人需要提前变道的路面标识。记者观察到，在短短一分钟内，多辆车压线变道。

大货车司机朱师傅告诉记者，因为大货车只能靠右边两车道行驶，如果开往江门方向，必须提前几百米就变道，否则到了分岔口临时变道根本来不及，压实线成为必然。

记者了解到，在2020年3月18日前，同一地点就已存在“电子警察”抓拍设备。此前，这个违章点的名称为“佛山一环路36公里260米”。历史资料显示，佛山一环高速于2006年建成通车，自2019年开始，东线并入佛江珠高速，南线并入广台高速。多位熟悉历史情况的老车主表示，违章点更换名称之前也有很多司机在此被抓拍。根据他们提供的现场图片与违章罚款截图，“广台高速43公里200米”与“佛山一环路36公里260米”是一致的地点。

“电子警察”被外包致滥设滥用

记者发现，近年来，引发争议的“天量罚单”抓拍点并不鲜见。2017年，沈海高速3374公里处（茂名电白服务区）被曝光处理的罚单量高达125294单，罚款超过2500万元，成为当年全省10大违法路段之冠。

据调查，沈海高速3374公里处因为设置超长实线，导致不少车主进入服务区只能压实线而违章。2019年，该路段的“电子警察”被撤除。此前被公众诟病的长实线改成虚线，车辆越线变道时不会再被抓拍。

有网民质疑，不少“电子警察”抓拍点有逐利执法之嫌。据了解，过去一些地方交管部门采取BOT（建设—经营—转让）模式，让“电子警察”设备供应企业出资建设，再于协定的期限内通过抓拍交通违法的罚款抵消。

此前，陕西兴平被曝光其交通管理部门将“电子眼”外包给私营企业，企业雇用人员上路坐在测速车里拍照，每人每天查超速指标50辆，每月完成指标发给工资，超出指标再拿提成。

今年两会期间，全国人大代表、重庆索通律师事务所律师韩德云提出建议，要防止滥设滥用“电子警察”，清理不合理的“电子抓拍”，引起广泛关注。

韩德云经过大量调研发现，因采用BOT模式，导致交管部门设置使用“电子警察”目标发生了偏移。“这其中既有管理部门资金不足的情况，也有主动寻租的行为。”韩德云说，“本来只需要装100台就够了，结果装了1000台，这种合作扩大了寻租空间，是行政执法权的滥用。”

因备受诟病，这种模式的合作被明令禁止。目前，交通违法罚款实行“收支两条线”管理，产生的罚没收入直接进入政府财政，属于政府专项资金（非税收入），不再和建设单位或企业产生直接的关系。

业内人士告诉记者，虽然收缴罚款的方式变了，但此前安装的大量“电子警察”仍然在运行，这也是依然还会出现“天量罚单”的原因。

规范设置使用标准 畅通执法监督渠道

公安部日前强调，要深化为民理念，坚持宽严相济，规范交警执法处罚，严禁过度执法、逐利执法、粗暴执法。要规范合理设置道路交通技术监控设备，主动征求社会意见，对设置、使用中存在的问题进行排查整改。

根据佛山交管部门通报，业主单位对该路段标志标线集中进行优化改进：在该处现有的实线右侧增划虚线，使右侧车辆可以变道往江门方向行驶；在该岔口远端处施划地面文字标识，在3公里处增设龙门架设置分道提示标志和地面文字标识；在临近岔口的2公里、1公里、500米处的地面增加施划文字标识以及分道提示标志，清晰指引车辆往相应方向行驶；在临近路口前1公里处解除货车靠右行驶管制措施，便于货车提前变道。

韩德云表示，在行政执法领域，目前缺少有效的监督机制。对于类似佛山这样的交通违章，绝大部分车主即使觉得标识设计不合理，也不会去投诉或者反映情况，只是交钱了事，从而大大压缩了司法干预的空间。佛山“天量罚单”被曝光后，相关部门对不合理标识进行了优化改进，恰恰说明了当前行政执法监督机制存在问题，要进一步拓宽渠道。

今年3月，上海市普陀区司法局在行政复议审理工作中发现，在收到机动车违反禁止标线指示行驶的罚单后，当事人反映这个路段因为长期在施工，导致道路交通标志标线模糊不清、指引缺乏。经调查，司法局工作人员发现涉案路段的确存在地面标线新旧叠加等情况，执法部门由此作出的行政处罚欠缺合理性，遂向普陀交警支队制发了行政复议建议书。收到复议建议书后，普陀交警支队主动联系申请人，撤销了相应的行政处罚。

韩德云建议，针对滥用“电子警察”问题，各地应以此为契机开展专项巡查和专项整治行动，对于违法异常突出的点位，及时查找原因，尽快改善设计不合理、施划不清楚的交通标识，进一步规范各地设置和使用“电子警察”的标准，接受社会监督。（新华社记者鲁畅 刘宏宇 毛鑫）