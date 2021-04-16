广州医保：跨省异地就医备案可以手机办

通过手机，短短几分钟就能申办跨省异地就医备案。记者获悉，“国家医保服务平台APP”和“国家异地就医备案小程序”办理异地就医备案的两大线上渠道已经开通。参保人备案成功后，在就医地所有异地就医联网医疗机构住院可直接结算。

广州市医保中心介绍，从去年底运行以来，目前已有超2400名广州参保人尝鲜体验此项便民服务。哪些人员可以在线申办呢？记者了解到，如果您是参加广州市基本医疗保险的参保人员，并且持有社会保障卡，如符合以下两类情况可以线上办理跨省异地就医备案：一类是跨省长期异地就医备案人员，包括异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员等长期在广东省以外工作、居住、生活的人员；另一类是跨省临时异地就医备案人员，主要有异地转诊就医人员、异地急诊就医人员或其他因病需在省外临时就医并直接结算医疗费的人员。（记者 周洁莹）