就近就医 省钱省力（一线探民生）

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安徽省阜南县建设紧密型县域医共体，对内推动医疗资源下沉，提升乡镇卫生院诊疗水平，让群众就近享受优质医疗服务；对外深化与三甲医院合作，加大人才培养力度，切实提升县级医院治疗大病的能力。患者看病更方便、更省钱，获得感不断增强。

今年53岁的周复喜，家住安徽省阜阳市阜南县王店孜乡周集村。患有慢性肾功能不全的他，需要一周做3次血液透析。

“以前透析要去县里，虽然治疗费大部分可以报销，但来回乘车、吃饭一天也得100元。按每月4个星期算，一年额外支出也要花1万多块钱。”2019年10月，在阜南县人民医院医生的建议下，周复喜来到阜南县柴集镇中心卫生院做透析，不但不用再奔波，额外支出也全部省了下来。像周复喜这样，由县医院建议去乡镇做透析的病人，柴集镇中心卫生院如今已接收30多人。

县级医院推荐病人去乡镇卫生院，既省钱又方便。这看起来简单，但前提条件却有很多，比如县乡医疗机构有良好的沟通协调机制、乡镇卫生院有相应的医疗水平等。

为什么县级医院会放病人走？为什么这些病人会留在乡镇卫生院治疗？患者回流乡镇的背后，是阜南县扎实推进医改、打造县域医共体的不懈努力。

直面问题——

建设县域医共体

血液透析是有一定技术含量的治疗方式，既要避免交叉感染，也要具备应对病人出现突发状况的能力。乡镇卫生院开展这项治疗，在拥有千万人口的阜阳，柴集镇是第一个。

“我们当时就想，能不能让患者就近就医？”说起开展血液透析的原因，柴集镇中心卫生院院长万斌说，2019年大年三十，卫生院去走访贫困户，其中一位老人患有尿毒症，每周3次到县里做透析，遇上雨雪天气，还要包车前往。老人舟车劳顿，来回花费也多，家人跟着去陪护，也无法工作挣钱。

万斌介绍，医院只要达到二级资质，就可以开展血液透析。柴集镇中心卫生院虽然资质符合，但在以前，没资金、没设备、没人才、没技术，他们想都不敢想。

以前不敢想的事，现在为什么敢想敢干了？万斌说，是因为卫生院与阜南县人民医院结成了县域医共体。

2015年3月，阜南被批准为安徽省综合医疗改革试点县。彼时，作为贫困县，拥有173万人口的阜南，医疗基础设施较为落后，村医诊疗能力有限，乡镇卫生院有的连小儿发热都不敢收治。县级医院也无法满足需要，很多病人只得县外就医。改革势在必行。

“当时阜南的县外就诊率是36%，除去外出打工的，还是有很多人专门外出就医。我们就分析病人外出是看哪些病，这些病县里能不能看，乡镇卫生院、村医能发挥什么作用。”阜南县医共体服务中心主任张伟说。

在充分调研的基础上，阜南县决定打造以县级医院为中心、乡镇卫生院为纽带、村级卫生室为网底的县域医共体，重构县、乡、村三级医疗机构关系和基层健康服务网。

2015年，阜南启动首批试点，由县人民医院、县中医院等牵头，分别与6家乡镇卫生院组成3个医共体。2017年，3个医共体实现所有乡镇全覆盖。

理顺机制——

医疗机构成一体

成立医共体，怎么更好发挥作用？医共体的人、财、物谁说了算？问题涉及多个部门，遇到“九龙治水”怎么办？

“医改要成功，就要打破原有利益机制，不拘一格选人、用人、放权。问题涉及多个部门时，我们的原则就是让专业的人做专业的事。”阜南县县委书记崔黎说。

2016年，阜南县开展紧密型医共体试点，医共体内机构、人事、财务、资产、业务实行“五统一”，由牵头医院负责。2019年6月，阜南县的3个医共体优化整合为两个，全面开展紧密型医共体建设。

“所谓‘紧密型医共体’，就是破解医疗机构各自为政的局面，推动优质医疗资源下沉，让县乡村医疗机构在服务、责任、发展、利益4个方面形成一体，真正成为‘一家人’。”张伟介绍说。

记者从阜南县了解到，在紧密型医共体建设过程中，该县将基本医保基金、基本公共卫生服务两项经费打包，按人头总额预付给医共体，预付经费如有结余，可以留用分配。这不但让医共体利益共享、责任共担，还让医院由原来的“要我控费”变成“我要控费”。

“给病人省钱，就是给自己省钱。诊疗费、检查费、药品费等，都变成了我们医共体的成本。”阜南第一医共体牵头单位——县人民医院主要负责人屈开新说。

在绑定利益、责任的同时，阜南还推进群众看病就医6个关键环节的贯通，包括专家资源、医疗技术、药品耗材保障、补偿政策、双向转诊、公共卫生服务等，以缓解“看病难、看病贵”问题。

“专家资源贯通，群众在乡镇也可享受县级医疗服务；医疗技术贯通，常见病、多发病以及Ⅰ、Ⅱ级手术和中医药服务等，在基层就能解决；补偿政策贯通，适宜病种在乡镇卫生院补偿标准更高，能够更好实行分级诊疗。”屈开新说。

此外，阜南还建立了3个管理清单，即政府办医责任清单、医共体内部运行管理清单、外部治理综合监管清单，一方面明确医共体责、权、利关系，一方面落实政府的管理责任和监督责任。

患者受益——

县里看病少花钱

今年75岁的周金芳，是阜南县柳沟镇张大坡村村民。身患高血压的她2016年出现过脑梗死，虽然当时没有留下后遗症，但也是心有余悸，担心脑梗死复发。

“这都四五年了，村里医生10天来一次，检查血压、血糖、血脂等指标，告诉我怎么吃药。血压控制住了，身体一直感觉很好。”周金芳说。

村医何春光在张大坡村工作已有20多年，以前村里脑血管疾病高发，每年都有10多人出现不同程度的脑梗死，但通过他和同事在健康宣教、慢病管理、县乡导诊等方面的努力，如今发病率大大下降。即使有人发病，也能及时指明就医方向，降低致残、致死率。

“病人少了，我们的收入却增加了，村民对我们也更加信任。”何春光说，以前村医收入没有保障，每月只有千元左右。现在他们的社保由财政购买，收入来源既有基本公共卫生服务经费、药品零差率补助，还有家庭医生签约服务费和医共体转诊和奖励，每月收入达到4000多元。数据显示，目前阜南全县村卫生室门诊人次较改革前下降50%，而村医收入则提高了80%。

小病就近看，大病县内治，为实现这个目标，在推进医改过程中，阜南还持续提升县级医疗机构的能力和水平。“对内是医共体，对外是医联体。我们与外面的优质三甲医院深化合作，加大人才培养力度，切实提升县级医院治大病的能力。”张伟说。

2016年，阜南县人民医院成立卒中中心，派出35名医护人员外出学习先进诊疗技术，同时通过医共体提升乡村医生对脑梗死的认识度，并建立绿色通道，极大缩短了患者的救治时间，提高了急性脑梗死的静脉溶栓治愈率。据统计，截至目前，阜南县人民医院卒中中心已治疗3000多名患者。

“当前，县内住院率达到76.1%，县级医院50种疾病住院患者个人自付金额降低38%，县乡医疗机构职工年工资分别提高40%、70%以上，‘百姓得实惠、医生有激情、医院能发展’的改革初衷基本实现。”崔黎说。

（韩震震参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 12 版）