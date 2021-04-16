北京朝阳站旅客走上高架桥

北京朝阳站是北京铁路枢纽六大主站之一，主要通行东北方向高铁列车、普速列车和市郊铁路东北环线，今年1月22日正式投入使用。来此乘车的旅客日益增多，其中不少人向本报及12345热线反映，由于站外配套工程尚在施工，周边缺乏引导标识，再加上手机导航存在偏差等原因，往返于姚家园路和北京朝阳站的旅客往往会被引导走上仅供机动车通行的高架桥。记者赶赴现场调查。

现场 高架桥上人车混行太危险

姚家园路位于北京朝阳站南侧，与车站直线距离不足800米。4月11日上午，一波接一波背着包、拉着箱的旅客从周边的公交站会聚到了姚家园路与华文西路的交叉口。“劳驾，请问去北京朝阳站怎么走啊？”看到路口东北角处戴着袖标的志愿者，不少旅客上前打听进站的道路。“沿着便道一直往东，走到头再往北就到站了。”听到指引，旅客纷纷加快脚步，向东前行。

跟随其中一波旅客一路向东，走到便道的尽头处，一座高架桥赫然出现在了记者眼前。高架桥后方不远处，北京朝阳站清晰可见。高架桥东西侧各有一条便道，正当大家陷入“二选一”的犹豫之时，一位由此经过的居民给出了一个令人意想不到的答案：要想进站，只有顺着高架桥走上去。记者注意到，高架桥西侧的道路尚未打通，尽头处还竖立着蓝色的围挡。而东侧的道路则直通北京朝阳站的地下停车场。似乎的确如这位居民所说，旅客要想步行进站只有走高架桥这一条路。

虽然此时高架桥上机动车来往不断，桥的起点处还竖立着“禁止行人通行”的交通标识，但在看到其他人陆续上桥并确认了手机导航后，这波旅客也拎着行李向高架桥进发。机动车看见路上出现的行人，赶紧减速，为了保持安全距离，不少车辆都压着路中央的白线，跨着两条车道行驶。

在高架桥上记者看到，这里与北京朝阳站南侧的落客平台相连。除了准备前往站台乘车的旅客，不少出站的旅客也会沿着高架桥步行出站。高峰时段，常出现数十名行人在高架桥上与机动车混行的现象。

不仅如此，高架桥上除了进出站的旅客外，还可以看到快递外卖车辆、残疾人摩托车以及周边居民的身影。一些居住在附近的居民不单带着孩子和宠物来此散步，甚至还紧贴着高架桥外侧仅有半人高的石墩眺望朝阳站，让人看得胆战心惊。

探因 多重原因致旅客冒险步行上高架

根据北京朝阳站内信息显示，目前该站仅有东广场可作为旅客步行进出站的正规出入口。车站南北两侧的高架桥按规定仅供机动车行驶。

在与多位经由南侧高架桥进出站的旅客及车站周边居民、引导志愿者交流后，记者发现，旅客之所以选择通过高架桥步行进站，是因为朝阳站外尚在施工、周边缺乏引导标识以及手机导航存在偏差等多重因素。

“手机导航提示，让我坐地铁7号线换乘14号线，在金台路站下车。随后在金台路口北乘坐619路公交车，至姚家园西口站后步行进站。”旅客王先生反映，自己第一次来此乘坐高铁，下了公交车后，周边没看到进站的指示标识。于是在路人和手机导航的引导下，不得已走上了高架桥。

记者打开多款导航软件发现，当旅客起点位于北京朝阳站东侧或北侧区域时，导航会正确地把旅客引向北京朝阳站的东广场处。但是，当旅客想要从西侧或南侧进站的话，导航默认的下车地点则多为姚家园西口公交站，然后步行线路就会显示为经高架桥进站。

姚家园西口公交站附近，一位正在值守的志愿者告诉记者：“由于东广场南侧道路目前还无法通行，从这里经由东广场进站需要向北绕行大半个车站，全程近3公里。即便是在没有行李的情况下，步行也需要花上三四十分钟，而穿行高架桥全程仅800米左右。”

回应 朝阳站正优化方案 地图导航已经更正

高架桥上车来车往，无论是对正常驾驶的司机还是冒险上桥步行的旅客，都存在不小的安全隐患。对此，北京朝阳站工作人员表示，在周边交通服务方面，目前已有专194路、专195路、413路、911路及夜13路在内的5条公交线路。其中，413路增发北京朝阳站至地铁14号线东风北桥站区间车，专194路增发北京朝阳站至地铁6号线青年路站区间车。针对旅客进出站不便的问题，目前多个部门正在协调研究，计划对旅客步行及乘车流程线路方案进行优化，并增设相应的指示标识，预计“五一”出行高峰到来之前，站区周边的通行情况会有一定程度的改善。

就手机导航APP将步行路线导向高架桥的问题，记者也联系到相关APP的工作人员。工作人员表示，目前APP工程人员已经针对这一情况，在后台进行了优化和更正。随后，记者再次打开相关APP后发现，经由公交和步行前往北京朝阳站的默认终点已被设置为北京朝阳站东广场进出站口。市民如跟随导航前往车站，不会再出现被引导至高架桥通行的情况。

记者现场体验发现，当旅客需要从姚家园路沿线乘坐公共交通前往北京朝阳站时，可根据所乘线路选择在姚家园西公交站、姚家园东公交站或姚家园北公交站下车。下车后沿青年北路向北步行至姚家园北路路口处向西，即可到达北京朝阳站东广场行人进站口，全程约为1.3公里。（记者 陈圣禹）