人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

甘肃提高城乡低保标准

2021年04月16日08:23 来源：人民网－人民日报

　　本报兰州4月15日电  （记者赵帅杰）记者近日从甘肃省民政厅获悉：甘肃今年提高城乡低保标准，将城市低保标准由年人均6924元提高到年人均7476元，农村低保标准由年人均4428元提高到4788元，并规定有条件的市、县可依据地方实际适当提高标准，但不能低于省级指导标准，提标预计6月底前补发到位。

　　据介绍，甘肃城乡低保补助水平相应提高，城市低保年补助水平由年人均6012元提高到年人均6492元。农村低保一、二类对象年补助水平分别由4428元、4200元提高到4788元、4536元。

　　同时，城乡特困人员按照具备生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力3种情形，还能获得部分护理费，护理标准分别由年人均不低于1440元、2640元、3840元提高到年人均不低于1680元、3360元、4800元。此外，甘肃还提高了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 12 版）

(责编：张文婷、杨迪)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn