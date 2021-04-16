甘肃提高城乡低保标准

本报兰州4月15日电 （记者赵帅杰）记者近日从甘肃省民政厅获悉：甘肃今年提高城乡低保标准，将城市低保标准由年人均6924元提高到年人均7476元，农村低保标准由年人均4428元提高到4788元，并规定有条件的市、县可依据地方实际适当提高标准，但不能低于省级指导标准，提标预计6月底前补发到位。

据介绍，甘肃城乡低保补助水平相应提高，城市低保年补助水平由年人均6012元提高到年人均6492元。农村低保一、二类对象年补助水平分别由4428元、4200元提高到4788元、4536元。

同时，城乡特困人员按照具备生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力3种情形，还能获得部分护理费，护理标准分别由年人均不低于1440元、2640元、3840元提高到年人均不低于1680元、3360元、4800元。此外，甘肃还提高了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 12 版）