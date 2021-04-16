北京助老打车站将进驻20个社区

朝阳区潘家园、管庄等片区多个社区近日设立助老打车暖心车站，方便社区老年人出行。

记者获悉，暖心车站由高德打车和北京市社区服务相关单位合作设立，首批在首开集团首华物业管辖社区等地先行落地，将陆续在北京20个社区设立。昨天，在潘家园街道辖区的劲松南路3号楼小区，记者看到小区南门出入口附近新设立了一个助老打车暖心车站。暖心车站显示屏上有一个二维码，提示老年人可通过支付宝或微信一键扫码呼叫出租车。扫码即可进入高德打车小程序，并自动跳转至助老模式页面。进入打车页面后，直接点击“呼叫出租车”按钮即可叫车，不需要先输入起点和终点。行程起点会自动定位至暖心车站所在位置，目的地可上车后再与司机师傅当面沟通。整个叫车过程，老年人只需扫一下、点一下，操作简单方便。且暖心车站自带的定位信息让司机更容易找到地方，老年人用手机打车变得更方便了。

对于不会使用智能手机的老人，暖心车站也接入了96103、96106等电召平台，老人借助车站站牌上的信息即可打电话叫车。（记者 孙奇茹）