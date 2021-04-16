造雪水源“上山”一滴也不会浪费

小海陀山山脚下，北京冬奥会延庆赛区污水处理站项目将于本月底前完成设备安装，6月底前投入使用。

作为北控京奥建设有限公司设计部的工作人员，孙向辉主要负责延庆赛区涉水工程的建设，从海拔800多米的山脚下一直到2100多米的山顶，每一座塘坝、每一段管线、每一个泵站，他都如数家珍。造雪的水从哪儿引、生活用水如何供、生活污水怎么排，在他的脑海里，早已形成了延庆赛区的“水地图”。

在北京冬奥会期间，延庆赛区承担高山滑雪、雪车雪橇比赛项目和冬残奥高山滑雪项目，需要通过距离赛区最近的佛峪口水库引水造雪。

位于1050米高程的塘坝，是造雪水源“上山”的第一站。这个容积约9万方的塘坝三面环山、一面临坝，一池碧水像绿宝石般镶嵌在山间。佛峪口水库水“上山”并不容易。先要在地下管廊中通过泵站加压前行7.2公里后进入1050米塘坝，再通过泵站提升至高程1290米的蓄水池，最后经高山滑雪中心三级泵站将水输送到造雪点位，为赛道边的百余台造雪机源源不断供水。

“赛场的雪最后都会化成水，但这些水不会白白流走，还会回来。”孙向辉说。一处海拔约900米的塘坝，可以与1050米塘坝进行联合调度。这处塘坝承担着收集融雪水和雨水的作用，雪水和雨水通过赛区内的天然沟道汇流收集至坝内，用于赛区绿化和下一雪季的造雪使用。

场馆内的生活用水则来自佛峪口水库坝下的集中供水厂，水通过新建管线进入1050米生活用水池后，经过4级加压泵站提升1000多米，进入高程为2170米的高山滑雪中心出发区，为该区域提供生活用水。

孙向辉介绍，山上的生活污水将通过管线汇集至山脚下的污水处理站，经过处理达到回用标准后，部分用于补充水库下游河道用水，部分回用于赛区的绿化、冲厕等，实现全收集全处理。

除了正在安装设备的污水处理站，佛峪口河水生态廊道建设工程也正在进行收尾。延庆区水务局四级调研员刘永林介绍，作为冬奥延庆赛区水务保障工程之一，该工程将从官厅水库引水至佛峪口河，补充河道景观用水，泵站和管线已于2019年建完，今年6月底，将新添1万平方米水面面积。届时，佛峪口河将保持自然河道，栽种绿植，修复河道的同时为冬奥森林公园营造水清岸绿的生态景观，形成冬奥延庆赛区周边林水相依的格局。（记者 叶晓彦）