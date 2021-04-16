北京西单文化广场月底全新亮相

历经6年规划改造，西单地铁站附近的西单文化广场将于4月27日重新亮相。记者近日提前探访发现，改造后的西单文化广场变身公园式街区，地上是绿荫环绕的休闲公园，地下是新潮有趣的商业空间，将为消费者带来全新体验。瘦身、提质、增绿，西单文化广场成为北京城市更新的最新案例，有望在公共空间与商业空间的融合中构建潮流新地标。

提供“在公园里逛街”的体验

尽管广场外的围挡还未完全拆除，但站在西单北大街南侧的过街天桥向下望，一个隐匿在绿荫中的商业空间雏形初具，工人们正在进行最后的装修和清扫，为正式开业做好准备。

西单文化广场曾是年轻人潮流聚集地，小商铺云集的77街购物中心经营潮流服饰和街头小吃，吸引大量年轻人来淘宝。但随着设施老化和周边大型商场崛起，77街购物中心走向沉寂。2015年，西单77街购物中心停业。

历经6年规划改造，西单文化广场终于实现华丽蜕变。如今，整个广场地面部分改造为公园式休闲空间，树林、草坪围绕着环形下沉广场，人们可从多个入口进入下沉广场。整体来看，崭新的西单文化广场打破了自然、商业、艺术的边界，广场地下空间模糊了室内室外的界限，给人一种在公园里逛街的体验。同时，广场建筑弱化了商业特征，整体呈现古朴的灰色调，如同一座博物馆。正式营业后，地面公园24小时免费开放，公共空间将举办多种文化体验活动，打造成吸引年轻人的潮流新地标。

地下商业更名“更新场”

改造升级后的西单文化广场，吸引人的不只是公园里逛街的体验，还有新潮有趣的商业空间。西单文化广场的地下商业空间如今有了新名字——“更新场”。

谈起“更新场”名字的由来，负责项目视觉系统设计的中央美术学院教师、设计师刘治治解释，这块商业场地在大众的印象里没有一个明确的称呼，因此在起名的时候没有太多历史包袱。西单作为北京商业发展的溯源地之一，几乎每个历史阶段都站在了“更新”的前沿。而之所以称作“场”，是希望它不仅是商业体，而能成为一个有活力、有多种可能性的场所。

带着全新的名字，西单文化广场的地下商业空间突出“新”的特征——引入大批特色店铺。国外当红蛋挞店的北京首店、日本设计师品牌的全国首店……项目方介绍，“更新场”围绕青年、艺文、设计，引入了数十个品牌，其中近一半都是全国首店、北京首店及高等级概念店集合店，吸引当下追求潮流的年轻人，与西单商业街其他商场里的品牌形成差异化。

与地铁和多个商业体连通

重装亮相的西单文化广场将与西单商圈连成一体。记者注意到，改造后的广场设置了多处直梯和步梯，人们可在不同楼层间轻松穿梭。广场顶层还设有屋顶花园，并与过街天桥实现连通，这使得西单文化广场与旁边的汉光百货、马路对面的君太百货实现了双层空间的打通。

此前，广场地下有4层商业空间，改造后由4层变成了3层，其中地下1至2层为商业零售，地下3层为停车场。广场不仅在地下与地铁1号线西单站的A口和B口相连接，还连通了4号线F口。消费者出地铁可直接抵达广场地下一层，沿着环形街区打卡各类店铺。“更新场”在地铁出口附近设置了咖啡、甜品等休闲业态，地下二层则主打服装配饰、潮玩礼品、美妆护理、数码、书店等业态。

随着西单文化广场地上地下空间全新亮相，人来人往的西单商圈也将在年轻化、潮流化上更进一步。（记者 马婧）