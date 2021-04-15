直播预告：肿瘤患者如何进行心理调节

肿瘤是严重危害人类健康和生命的疾病，肿瘤的发生除与生理因素有关外，还与心理、社会等因素明显相关。除了癌细胞，心理因素正成为扼杀肿瘤病人生命的一个重要因素。

癌症患者保持乐观的生活态度，树立战胜疾病的信心，坚信自己的康复能力，是克服癌魔的首要前提。因此，患者家属和医护人员及时掌握病人的心理变化特点，给予相应的指导对肿瘤的治疗很重要。

4月16日10:00-11:00人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请河北省精神卫生中心心理救援队副队长、河北省第六人民医院儿少精神科主任 张欣做客“青年医‘声’”栏目，为大家讲解肿瘤患者该如何进行心理调节，患者家属该如何配合医生进行心理治疗，千万不要错过。

专家介绍：

张欣，河北省第六人民医院儿少精神科主任、副主任医师、中国医师协会精神科医师分会认知行为治疗专业委员会委员、中华医学会精神病学分会认知行为治疗协作组委员、中国心理卫生协会心理咨询师协会委员、中国心理卫生协会心身疾病专业委员会委员、河北省心理卫生协会心理咨询与治疗专业委员会委员、香港大学访问学者、“十三五”卫生部规划教材《变态心理学》编委。

擅长：青少年心理问题及家庭婚姻问题的处理及抑郁症、焦虑症等心理疾病的心理治疗。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。