茶旅文康融合 带动乡村振兴

在湖南省安化县城附近的资水河畔，有一个千年古村——黄沙坪。这里三面环山、一面临水，云蒸雾绕，雨露丰盈，叶嫩肉厚的大叶茶“山崖水畔、不种自生”。

黄沙坪是茶马古道上安化黑茶最重要的古茶市之一，也是万里茶路的重要起点。漫步在这个古老的村落，与安化黑茶相关的文物遗存随处可见。青石板铺就的老街尽头，建有中国唯一的国家级黑茶博物馆。这座九层楼高的传统楼阁式建筑，见证着千年茶韵。

2007年以来，安化把黑茶产业作为富民强县的支柱产业来打造，至2020年已发展茶园基地面积36万亩、茶叶加工量8.5万吨，综合产值230亿元，从事茶产业人员达36万人。“安化稳居中国产茶百强县第一，成为中国生态产茶第一县，获得黑茶产量、茶叶税收、科技创新3个全国第一。”安化县委书记刘勇会说，“安化黑茶演绎了‘一片叶子成就一个产业、富裕一方百姓’的传奇。”

近年来，安化不断优化产业布局、调整产品结构、转变生产方式，以“黑茶+”的思路开展跨界融合，着力推进创新激发产业新活力，以“茶为基础、旅为融合、文为内涵、康为延伸”的茶旅文康融合发展新模式，让黑茶产业链条更长。

2018年3月，安化县政府与湖南华莱生物科技有限公司签订《安化黑茶特色小镇项目建设合作协议》，计划用5年左右的时间，投入100亿元资金，以资江水域及两岸10个行政村规划布局“一江四区，十里画廊”，发展一个茶产业链完整、文化体验独特、茶旅文康深度融合的特色小镇，年产黑茶5万吨，年接待游客1000万人次，年综合产值100亿元以上。

以资江为轴，版图面积20.52平方公里的安化黑茶特色小镇，被规划成以健康养生为特色的槎溪片区、以创新融合为特色的万隆片区、以黑茶历史文化为特色的黄沙坪酉洲片区、以商业服务为特色的南区滨江片区等4个片区。

2019年，湖南公布首批10个农业特色小镇，安化黑茶小镇名列榜首。安化黑茶特色小镇项目建设指挥部副指挥长杨海彪介绍，至2020年年底，已完成万隆产业园、黑茶文化广场等多个项目的建设，累计完成投资46亿元。

在黑茶小镇的核心区域万隆片区，走进安化黑茶国家农业现代产业园展示馆，人工智能机器人端着黑茶徐徐走来，介绍展示馆情况。展示馆内还可以观看茶园、生产车间、仓库、茶产品展览馆等区域的实时直播。

如何让黑茶产业更好地带动乡村振兴？杨海彪说，安化黑茶小镇建设产业上突出创新型、数字化和智能化，实施黑茶“全网计划”、院士工作站落户、培养黑茶专业技术人才等，不断延伸产业链。

与此同时，安化黑茶小镇高度重视科研含量和品质攻关，智慧农业可溯源体系初步建立，全力推广有机肥替代化肥、茶园病虫害绿色防控。

作为引领茶旅文康融合发展的核心龙头，安化黑茶小镇全力推动“安化黑茶+旅游”“安化黑茶+文化”“安化黑茶+康养”融合发展。2020年，小镇有黑茶加工企业71家，黑茶产量近5万吨，通过关联产业带动6万人就业，实现综合产值138亿元。

“湖南正全力推进千亿元茶叶产业高质量发展，安化黑茶将迎来新一轮发展机遇。”刘勇会表示，安化坚持茶旅文康融合发展的路径不改变，将力争用5年到10年时间打造千亿元产业集群，努力成为中国茶产业发展的新高地。（禹爱华 龙军）