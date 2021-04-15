广州人均期望寿命近83岁

13日，记者从广州市卫生健康委获悉，《2020年广州市卫生资源和医疗服务简报》（以下称《简报》）发布。2020年广州医疗机构继续增质扩容，床位超10.16万张，病床使用率70.6%，总诊疗达1.26亿万人次，次均门诊费用450.86元。人均期望寿命近83岁，广州市居民健康素养水平达30.45%，高出全国水平。

医疗机构床位10.16万张

广州市医疗卫生资源有何变化？《简报》显示，医疗卫生机构不断增质扩容，截至2020年底，广州市医疗卫生机构共5550个，与上年相比，总量增加457个，增长8.97%。三级医疗机构71个，其中三甲医疗机构38个。

医疗机构床位再“扩容”，广州共拥有床位10.16万张，病床使用率70.6%。医疗机构全年总诊疗达1.26亿万人次，出院人数280.51万人次，住院手术量为196.91万人次，平均住院日9.32日。

越来越多人选择在“家门口看病”，社区卫生服务中心承担了更多的基层诊疗工作。2020年，广州市医院医师日均担负诊疗8.35人次，而社区卫生服务中心医师日均担负诊疗达15.04人次。在医疗服务的隶属关系分类中，2020年省部属、市属、区属及以下医疗机构（含民营医院、基层医疗等机构）的诊疗人次，分别占总量的29.72%、13.13%、57.15%，而社区卫生服务中心平均住院日数23.21日，不仅远高出全市平均住院日，也比上年增加了9.41日。

次均门诊费用450.86元

广州市卫生总费用逐年增长，政府投入持续增加。截至2020年底，广州市医疗卫生机构财政拨款收入达209.08亿元，与上年相比，增加41.52亿元，增长24.78%。其中专业公共卫生机构财政拨款收入增加11.36亿元，增长31.37%。

具体看病的费用有何变化？《简报》显示，2020年，广州市医院次均门诊费用为450.86元、次均住院费用21942.47元，分别较上年增长17.44%、12.73%。其中公立医院次均门诊、次均住院费用分别为439.32元、22129.75元，分别较上年增长17.01%、12.38%。

基层医疗机构的增长更为明显，2020年社区卫生服务中心次均门诊、住院费用分别为160.77元、8751.93元，分别较上年增长28.68%、34.37%。乡镇卫生院次均门诊、住院费用分别为148.90元、4362.86元，分别较上年增长17.88%和2.96%。

新冠肺炎保持极高治愈率

《简报》显示，重点人群健康服务扎实推进，城乡居民健康水平持续提高。据统计，自2020年1月21日首次报告新冠肺炎输入病例以来，截至2020年12月31日，广州市报告确诊病例912例（境外输入535例），无症状感染者929例（境外输入722例），治愈确诊病例894例,尚在医院治疗17例，死亡1例,保持了国内重点城市中极高的治愈率和抢救成功率。

2020年广州市居民平均期望寿命82.90岁，居民健康素养水平30.45%，高出全国水平。孕产妇死亡率7.51/10万，婴儿死亡率1.95‰。（记者林清清 通讯员穗卫健宣）