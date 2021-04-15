少儿体育培训要远离“鄙视链”

在一线城市,体育培训已逐渐成为少儿“标配”,大部分父母都有着苦心的考量,一个是经济账,一个是前景图。一方面,大众体育项目火爆,另一方面,高尔夫、马术、帆船等小众项目也在悄然升温。与体育培训相关的,在网上流传着这样一个鄙视链图谱:马术＞高尔夫＞橄榄球＞冰球＞围棋＞游泳＞跆拳道。

家长给孩子报名各种学科的校外补习班、培训班，目的就是为了孩子考出一个好成绩。而近年来校外体育培训班火热的背后，除了受到近期盛传的“体育进中考”政策的影响外，不少家长还抱有包括了锻炼身体、减肥、长个子等多种目的。当前，少年儿童的身体素质得到广泛关注，通过参加校外体育培训，让孩子获得更多的体育锻炼，无疑是值得肯定的。但如果简单的锻炼也要在学生和家长之间被比较，甚至一些大众化的体育培训项目受人“鄙视”，就背离了体育培训的初衷。

在一些学生和父母看来，越是小众化的体育培训项目，越是培训费用昂贵的体育项目，也就越高级，越有“面子”，相反，那些大众化、比较常见的体育培训项目，则处于“鄙视链”的下端，往往被人瞧不上。根据在网络上流传的鄙视链图谱不难看出，排在前面的体育运动项目，高端则高端，优雅则优雅，但是往往花费不菲，如果没有雄厚的家庭实力，根本承担不起。如果一些家长仅仅为了让自己的孩子不在班级被人歧视，或者为了满足自己的虚荣心，明明不具备这样的经济实力，强行让孩子进行这样的体育项目培训，真的能有想象中的尊贵之感吗？

更加重要的是，我们送孩子参加校外体育培训的根本目的，是为了提升孩子的身体素质，锻炼他们的体魄和意志，培养他们对运动的兴趣和爱好。因此，选择何种体育项目，理应根据孩子自己的兴趣爱好，家庭的经济状况，而不是为了争一个鄙视链靠前的位置。这样既加重了家长的经济负担，也会让孩子本来简单的体育锻炼变得复杂，一旦孩子无法全身心地享受运动，这样的培训效果显然事倍功半。