一支笔含十种毒 警惕高颜值文具藏高风险

卡通形象的卷笔刀、带吊坠的笔、白得发亮的纸张……“高颜值”文具正成为当下儿童文具市场最受欢迎的产品。

记者调查发现，部分“高颜值”文具暗藏高风险，极易对儿童身体健康造成损害。

中国科学院合肥物质科学研究院曾对市场上深受中小学生喜欢的4个品牌香味荧光笔拆解部件逐个检测分析，发现挥发性气味来自荧光笔内的墨水，一共检测出15种挥发成分，其中10种为有毒物质，还包括高毒物质丙烯腈。研究显示，长时间吸入丙烯腈能引起恶心、呕吐、头痛、疲倦等症状。

色、香、味俱全产品引导新潮流

无论是校园周边的文具店，还是文体用品批发市场，“高颜值”成为商家兜售儿童文具的噱头。“色、香、味”俱全的文具正引领市场新潮流。

——颜色靓。记者走访多地超市、文具店了解到，在画画本、练习册、书法本中，“纸越白卖得越好”几乎成普遍现象。印制各类彩色卡通图案的包书皮、用艳丽颜料印制的铅笔袋等，成为中小学生的最爱。

然而，事实上纸并非越白越好。根据相关规定，纸张、作业本的白度不应大于85%。广东省市场监督管理局有关负责人说，白度过高的纸张会对眼睛产生刺激，还可能存在荧光性物质超标，在日光反射下，容易对人的视力造成损伤。

“有些附着在书皮、铅笔袋上五颜六色的劣质彩色颜料，可能含有致癌芳香胺，以及铅、汞、镉等多种重金属元素，长期接触可能导致致癌芳香胺向人体迁移，可能引起人体病变或诱发癌症。”广东一家文具检测机构负责人王星说。

——香气浓。记者在广州市越秀区一家文具店看到，一款12支装带香味的荧光笔标价29元，每支笔都有不同的气味，共包括柠檬果茶、蜜桃果冻、糖心红薯、冰糖乌梅等12种食物的气味。

王星说，儿童文具上各种不同的气味大多并非天然味道，而是由各种化工原料化合而成的物质发出的气味。比如，问题文具中常见的有中等毒性的合成原料乙苯会散发芳香气味，具有中等毒性的醋酸异辛酯具有水果香味。长期接触这些气味会增加健康风险。

——趣味强。记者在多家文体用品商场和小学附近的文具店看到，卖得最好的文具多数属于好玩的类型：橡皮擦被制作成辣椒、花生等形状，中性笔、水彩笔的笔帽挂着长达数厘米的吊坠，吊坠形象有五角星、向日葵等。

北京一名小学教师李希说，这些形状可爱、构件复杂的文具常常被儿童当成玩具，在玩耍过程中拉扯、拨弄，甚至放入口中。小零件一旦被儿童吸入，可能导致呼吸道堵塞而窒息，或者被吊坠的尖锐处划伤。

市场技术含量低、准入门槛低

业内人士表示，我国每年生产的儿童文具有近万种花色品种，儿童文具市场技术含量低、准入门槛低，绝大多数企业是年产值2000万元以下的中小微企业。为获得市场优势，企业往往使用价格低廉、表面装饰性强的材料。

从各地市场监管部门的抽检情况看，“高颜值”文具成为各地问题文具重灾区。

为提高文具的色泽、观感和柔韧度，有的生产商在包装材料上过度添加增塑剂。

河北省市场监督管理局曾随机抽检市场上20批次聚氯乙烯材质的塑料文具盒样品，发现其中10批次产品中邻苯二甲酸酯含量不符合要求。去年下半年，浙江省市场监督管理局督促企业召回18万余支邻苯二甲酸酯含量超标的笔，涉及铅笔、中性笔等。王星说，在含有聚氯乙烯材质的文具上使用邻苯二甲酸酯等增塑剂的目的是，使文具“颜值”更高，色泽更漂亮，手感更柔软。

河北省市场监督管理局有关负责人表示，邻苯二甲酸酯是聚氯乙烯的主要增塑剂，长时间接触会干扰人体内分泌，影响生殖系统，对心血管、肝脏和泌尿系统产生伤害。

此外，国家对笔类文具的笔帽透气性做出了明确规定,大多要求笔帽上需要有一条连续且至少6.8平方毫米大小的空气通道，这是防止儿童吞咽笔帽导致窒息的“救命孔”。但是，现在很多笔套外表花哨，增加了吊坠、做成卡通人物、模拟其他形状，“这些附属装饰往往会把笔套上的通气孔掩盖或者堵住，埋下安全隐患。”王星说。

需完善生产标准加强监管和警示

国家市场监督管理总局公布的数据显示，截至2020年6月15日，我国已实施儿童文具召回共计51次，涉及数量135.54万件。

专家指出，召回制度属于事后补救措施，必须进一步完善儿童文具标准，推动监管部门、社会共同发力。

随着学前教育的增加，很多幼儿园的孩子也开始更多地使用文具。目前，《学生用品的安全通用要求》（GB 21027-2007）主要针对的是学龄期间使用的文具，专家建议将学龄前儿童使用的文具也纳入该标准的适用范围，并修订相应的安全要求，为监管提供依据。

同时，专家建议，在儿童文具产品的风险监测工作中，对文具的颜料、设计式样、气味等风险源进行一次系统研究，从儿童的智力、行为、接触的可能性、致残和致死的可能性等方面全面进行研究，为完善相关标准打好基础。

还有专家指出，应该及时制定针对文具产品自身的检测方法。目前，《学生用品的安全通用要求》对部分文具指标的检测方法完全使用其他行业产品的检测方法，比如，对文具的锐利边缘测试按《国家玩具安全技术规范》规定进行；书包、笔袋所使用的面料和辅料中甲醛含量的测定，按照普通纺织品中甲醛含量的检测方法进行。

中国人民大学法学院教授刘俊海建议，市场监督管理部门应加强对文具安全的监督检查，引导企业从产品研发、质量控制环节消除安全隐患。此外，应提醒家长和学生，买文具要注重安全性，不要过分迷恋“高颜值”，尽量挑选有质量保证的厂家和品牌。（欧甸丘 吴思 郑明鸿）