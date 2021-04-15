对默认收取漫游费说不

近日，有消费者投诉称亲人的手机一直被收取名为“亲情省”的漫游套餐费。然而，早在2017年9月，三大运营商就已经在全国范围内取消了长途漫游费。“漫游”早已成为历史，为何有的运营商还能收费？对此，运营商客服给出的解释是“用户不取消会一直默认收费”。

现实中，不主动取消就一直收费的事情，绝非长途电话漫游费这一项，不少人都遇到过“被开通”某项业务的情况。无论是在用户未必知情的情况下开通的业务，还是已经被取消、资费发生变动的业务，只要用户没有主动要求取消，就一直默认收取费用，有时想取消还得费一番周折。在某投诉平台上，针对某电信运营商的各种投诉有10万余条，其中很多收费是在用户不知情的情况下发生的，各种隐藏收费让消费者吃了不少“哑巴亏”。

以“消费者发现才取消”的方式加重消费者负担，变相收取费用，显然侵犯了消费者的合法权益，消费者可向有关行政部门投诉积极维权，也可根据《消费者权益保护法》主张权利。相关部门则应主动履行监管职责，依法严肃查处此类行为，切实提高违法成本。涉事电信运营商更应深刻反省，检讨自己的服务意识，改进下一步的工作，切实以更优质的服务留住消费者。（胡欣红）