青少年的“阳刚之气” 80.6%受访者认为是有责任感和担当

教育部曾表示，将更多注重学生“阳刚之气”的培养，推动青少年文化学习、体育锻炼和心理健康协调发展。“阳刚之气”是坚强勇敢、阳光自信、奋发向上等美好品质的“合集”。养成“阳刚之气”，不只是身体素质的锻炼，更重要的是精气神的涵养。你觉得周围的青少年是否普遍拥有“阳刚之气”？你心目中的少年应该是什么样的？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1519名受访者进行的一项调查显示，受访者认为青少年的“阳刚之气”应该是有责任感和担当（80.6%）、有正义感（71.4%）、勇敢刚强（64.4%）。81.2%的受访者建议注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养。

80.6%受访者认为“阳刚之气”应该是有责任感和担当

浙江杭州高二学生徐晨晨（化名）觉得青少年应该以干净清爽为主，待人有礼貌。“‘阳刚之气’并不在于外貌打扮，而是一种负责任、有男子气概的气质，比如班上的男生在打扫卫生时都会主动承担一些累活重活，换座位的时候也会帮助我们女生，这就是一些很有教养的举动”。

在她看来，“阳刚之气”并不专指男性，“这是我们所有青少年都不可缺少的品质，无论男女”。

调查中，62.9%的受访者觉得身边的青少年普遍都有“阳刚之气”，33.9%的受访者觉得有“阳刚之气”的青少年较少，3.2%的受访者表示不好说。

“我觉得周围有一些青少年，没什么‘阳刚之气’。比如说，一些中学生沉迷于网络游戏不能自拔，遇到挫折就萎靡不振，犯了错误就抵赖退缩，没有担当精神。”浙江宁波某初中老师冯耀威（化名）觉得，青少年应该是阳光、坚强、健康、乐观、包容、好学的。

调查中，受访者认为“阳刚之气”应该是有责任感和担当（80.6%）、有正义感（71.4%）、勇敢刚强（64.4%）和独立坚毅（62.0%），其他还有：身体健壮、喜爱运动（59.9%），尊重他人（59.6%），细腻耐心（30.1%）等。

张婧（化名）是一名初中孩子的家长，她觉得，少年应该是阳光、开朗、豁达、坚韧、正气凛然的。“现在部分青少年缺乏‘阳刚之气’，比如在学习中没有拼搏的意志，碰到困难就退缩”。

张婧说，青少年缺少“阳刚之气”，可能和现在的生活环境有关系，一些父母会过度保护孩子，让他们少了很多锻炼机会，“其他还有明星效应、偶像效应和潮流效应等的影响”。

青少年缺少“阳刚之气”，75.6%的受访者认为会使青少年性格变得柔弱，缺失责任感，58.7%的受访者觉得容易心理脆弱、精神迷茫，51.7%的受访者认为会让男孩子的行为外貌较为“阴柔”，46.7%的受访者觉得会导致青少年追求精致利己，35.8%的受访者认为会使青少年过于注重外在美，影响学业。

81.2%受访者希望注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养

在青少年性格养成的过程中，81.2%的受访者建议注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养，76.3%的受访者建议鼓励青少年直面困难挫折，淬炼勇敢坚毅的品格，71.9%的受访者认为要引导青少年培塑家国情怀、承担社会责任，53.1%的受访者指出家庭教育和学校教育应多挖掘中华优秀传统文化，46.9%的受访者建议教育内容中多些中华民族英雄事迹等，激发孩子的阳刚之气。

“孩子需要和同伴交往，要让孩子有更多出去玩的机会。现在很多孩子没什么小伙伴，只在家里玩游戏，不运动四肢，性格也会更阴柔一些。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳说，一方面要增加孩子的运动，给他们专业的指导。我们的中小学生没时间玩、没地方玩，没有伙伴不会玩，运动、睡眠时间都越来越短。有必要增加青少年运动时间，丰富运动内容，还要有专业的运动指导。另一方面，人性格的形成受外界环境影响很大，成年人应该认识到玩是孩子的权利，不是大人才有权利休闲。孩子性格的发展需要在人际交往中形成，要让孩子在玩中发展性格，在社会交往中改善性格。

徐晨晨认为，青少年的性格养成过程中，家庭的引导很重要，父母都要参与孩子的成长，尤其是爸爸要多陪陪孩子。在学校时不要总拘着在教室里读书，要多出去玩，不要太压抑。

张婧觉得，在孩子性格养成过程中，尤其是婴幼儿及儿童时代，父亲的角色不能缺位，幼儿园和学校教育中男教师的比例也有待提高，社会大环境的正确引导对孩子价值观的形成至关重要，要多宣传具有阳刚之气的公众人物。

孙宏艳也认为，在孩子人格快速发展的基础阶段，特别需要男性教师。增加男性教师的比例，孩子能够更多地受男性影响。同时爸爸应该多参与家庭教育。

冯耀威认为，首先要树立正确的舆论导向，寻求有担当精神的人为榜样，比如有坚毅刚强之气的军人、运动员，促进人类进步的科学家。其次要开展相应的实践活动，引导青少年积极参与磨练意志、增强合作、乐观向上的活动，比如军训、极限训练、生存训练、小组合作综合实践、科学实验探究、益智探险研学等。此外，要注重表彰激励勇于担当、笃志奋进、健康向上、开拓创新的青少年杰出代表。

受访者中，男性占44.3%，女性占55.7%。00后占25.5%，90后占38.6%，80后占29.0%，70后占6.0%。（记者 王品芝 顾凌文）