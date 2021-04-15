电动车保值回购  只是看起来很美

电池技术提升，充电设施完善，用车理念改变，进入2021年，新能源汽车被很多人加入了“购物车”。尽管如此，纯电动为主的新能源汽车车价贬值较快的现状，也让部分用户迟迟难以做出购买决策。

纯电动汽车的保值率一直是饱受争议的话题，甚至阻碍很多消费者购买。记者留意到，越来越多汽车品牌在推出纯电动新车时，同步为用户“兜底”——由官方保值回购。这种做法，消费者到底买不买账呢？

豪华车也加入保值回购行列

虽然特斯拉算是当前最保值的纯电动车，但要去外地工作的车主杨小姐开心不起来。去年底她花27万元买了一台Model 3，如今在二手车市场估价却才“20万多一点点。”这意味着她的车落地三个多月，贬值了六万多元。

根据中国汽车流通协会报告，在2020年12月份奔驰、宝马、奥迪等品牌燃油车3年车龄保值率分别为69.5%、61.6%、62.7%；纯电动车保值率却“非常一般”，最高的特斯拉也只是67.3%，宝马i3、荣威RX5、北汽新能源EU等车型保值率都低于40%，自主品牌中最高的比亚迪也仅为39.2%，其余不热门的纯电动车型保值率更低。

于是，“保值回购”政策应运而生。威马、几何、特斯拉、蔚来、北汽新能源、云度、东风日产等车企均推出了“2年七折”“3年五折”不等的回购方案。如今，豪华车也加入了：售价60多万元的奥迪e-tron纯电动指定车型换购奥迪e-tron，可享2年原值回购，3年原值九折回购，这个回购价格堪称“美丽”。一汽-大众奥迪官方称：此举正是为了打消用户对于电动车保值率的顾虑。

调查：“兜底”待遇可能只有少数人可享

读者小陈最近计划购买电动车，他发现某新能源厂家推出2年六折回购政策，按25万元车价计算，2年后回购价格大约15万元左右。小陈认为这算得上是一重“保险”，但当他详细了解回购政策后，却又犹豫了。原来车企对电动车的“保值回购”是有条件的：不仅要满足置换同品牌新车的条件，还需要捆绑一堆服务。

为“保值回购”设置多重约束条件，并不鲜见。如北汽新能源，不仅指定置换车型，还指定需要贷款购买等。奥迪e-tron也明确，“保值回购”的前提条件是“换购指定车型”。一家4S店的销售回复记者称，当前厂家对A4L、A6L、Q5L等车型有较高的置换补贴和回购政策，因此换购奥迪e-tron的“指定车型”或将围绕以上燃油车型的用户展开，“还可能需要购买时间在2018年后的才可享受”。这意味着，看上去很美的“兜底”政策，极有可能只有少数用户可以享受到。

解决电动车保值难题，还可以有更多方法

那么，消费者对保值回购是否买账呢？未必。单从销售数据看，推出了保值回购政策的新能源汽车，大多销量并没有实现高速增长，部分品牌甚至越卖越差。

不少车企也意识到，保值回购对新车推广帮助并不算大，因此也采取了更多手段，如以门槛更低的金融政策捆绑等值回购的方式推销电动车，因此衍生了“以租代售”，以月租的方式使用，车辆产权不归用户所有；以及车身与电池价格分离，各自做金融贷款分期的各种做法。

中国汽车流通协会专家表示，车企的保值回购并非完全为了给用户购车定心丸，主要还是希望通过车企兜底回购，稳住纯电动二手车的保值率。如北汽此前的电动车EU260，最初第三年保值率只有不到两成，在政策之后提升到了三成半以上。

同时，也应该注意到，即便没有保值回购政策的作用，电动车的保值率也已经在稳步提升。根据2019年中国汽车金融暨保值率研究委员会发布的《中国汽车保值率报告》，纯电动汽车的第三年保值率普遍只有20%~30%。到2020年年底，这个保值率已经上升到30%~40%，部分车型甚至高至60%，已经与不少燃油车看齐了。如蔚来ES8使用一年多的保值率接近70%，等同于豪华品牌产品保值率，这也与蔚来汽车自建二手车渠道有关。此举让蔚来用户的使用周期实现一个闭环，避免车型过快贬值带来的用户流失。

【记者建议】 保值回购不成为购车决策的重要考量

有趣的是，市场上大部分车企对新能源汽车均是按照1~3年进行回购，尤其是第三年是一个重要时间点。假如你接受“3年5折”的政策设定，相当于半价“租车”用了3年。同时，可再看另外一个数据，据中国汽车流通协会统计，当前中国二手车的换车周期，大多数是在车龄5年~6年，行驶里程在8万公里~10万公里时进行。由此可见，1~3年并不是消费者们热衷的换车周期，从使用习惯上来说，纯电动汽车亦会是如此。

由此可见，对于主机厂来说，选择三年为期，适当为部分消费者“兜底”，并不算是非常亏本的生意。所以从消费者买车角度，与其关注或勉强自己去适应车企对回购政策设置的各种条条框框，不如从新能源汽车的实用性出发选购，如可靠的做工、关注电池质保年限，再结合自身的充电便利性等，这才是理性购车。（记者 邓莉）