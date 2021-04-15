荼薇一季 尝鲜正当时

人参炖水鱼汤

人参水晶鸡

人参菠菜饺

荼薇酒火焰罗氏虾

山楂荼薇雪梨

文、图/记者 曾繁莹 通讯员 姚纯青 严梓荣

古人饮食，讲究天时，这份追求被浓缩在“不时不食”的四字箴言里。春天里的玫瑰、夏天里的夜香花、秋天里的桂花，冬天里的蜡梅花，既是因应时节而生的自然之物，也是滋养人身的节令之品。或饮或食，形式不拘，随君所好。好食材如同千里马，当遇上厨师界的伯乐时，那势能将被大大释放。

浓郁荼薇酒 能饮一杯无

花香奔放，色泽粉红，状如牡丹却非牡丹，这是荼薇花，产自中山市小榄镇的珍稀特产，乃少数能保留下来的远古玫瑰品种之一。主营药膳的龢真坊创始人朱雪敏告诉全媒体记者，此花的花期在每年的3-4月，一年仅一季，产量极其有限，一亩地也就仅产出二三十斤。且采摘时要百般呵护，如果孕蕾待花期不巧遇上雷电骤雨，那么所有的花蕾都会凋谢殆尽，如若是风大些，花蕾落地，那也会很快蔫了。所以，得荼薇实属不易，亦被视为“贵族花”。荼薇属玫瑰的一种，具有玫瑰的药用属性，疏肝解气，对于肝脏养护有帮助。春天是肝气旺盛升发的季节，尤其女性不妨多多食用玫瑰。

荼薇之名源自于外香品“酴醿露”。 明代黄衷在《海语》中关于 “酴醿露”有这么一段介绍: “酴醿，海国所产为盛。出大西洋国者， 花如中州之牡丹。” 小榄先民巧妙地利用方言中“荼”与“酴”、“薇”与“醿”发音的恰同，将西来的酴醿取名为“荼薇”，其具有清暑解渴的功效，适宜春夏交替之季。

朱雪敏称，荼薇可以做成冻干露、气泡水、做成酱、酒等等。相比起普通的玫瑰花，它的香气是浓郁张扬而奔放，能一把将人的嗅觉抓住，令人难忘。粤菜师傅马如鉴用这荼薇烹制了一道山楂荼薇雪梨和一道荼薇酒火焰罗氏虾。前者，是用荼薇花酱和荼薇花酒调和成冷汤底，将雪梨浸泡其中，待几日之后，风味渗透入雪梨内，方可作为一道山楂荼薇雪梨甜品；后者，通过明火炙烤将特有的清新飘逸的荼薇花芬芳与酱汁浓郁的罗氏虾融合在一起，达到鲜香美味的口感，色香味俱全。

人参水晶鸡 春夏解烦躁

参之中有补气滋阴、不燥不热者如西洋参、长白山人参，春天万物复苏，也是身体进补之时。但这补不同于冬天里的大补，它更像是细水长流地温补，很适合在春夏季食用。

马师傅用小小人参烹制多道佳肴：水晶鸡、炖汤、人参菠菜饺……人参水晶鸡是甄选肉质鲜美的清远鸡及长白山5年干人参，采用广式传统清蒸手法，使得人参的独特香气完全地渗入腌制过的肉质中，皮爽肉滑鲜味浓，保留了鸡肉原汁原味、外皮弹的特点。人参菠菜饺以瘦猪肉为主料，猪肉有滋阴润燥、益气生津的功效，搭配富含铁元素的菠菜和长白山3年鲜人参打成的人参粉，别有一番滋味。人参炖水鱼汤，则用大连鲍鱼、水鱼、新鲜人参和老鸡足足炖上4个小时，味道融合恰到好处，一分不多半分不少，让人甚为舒坦，不燥不过。朱雪敏认为此汤尤其适合这个季节饮用。

人参若与三七花调配，可作茶饮。三七花有安神助眠效果，自带参味，与人参特别般配。朱雪敏说，白色的人参还可以调和脾胃。若是觉得燥热，可以用人参须来泡茶，消解烦躁。针对熬夜、气虚、气血不足，再加上茯苓，大约每样3克即可。