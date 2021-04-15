广州海珠区最大新冠疫苗接种点投入使用 设计最高接待接种量5000人次

海珠区最大新冠疫苗接种点投入使用。

每天晚上和周末假日均开放，还提供大巴上门接送服务，最大限度方便群众接种……广州市海珠区最大的新冠疫苗接种点目前已经投入使用。该接种点选址在广州大道南788号广一国际电子商务城A9号楼，设计最高接待接种量5000人次，预计可完成海珠区近50万人的接种工作。据悉，这是海珠区“我为群众办实事”系列举措之一。

截至4月12日，海珠区累计接种新冠疫苗26万余剂次，接种人数21万余人次，占应接种人口基数20.79%（以人数算）。海珠区卫生健康局相关负责人表示，经过多形式能力建设后，海珠区将至少设置146个接种单元，每日最大接种量可达2.5万剂次。

晚上和周末照常开放

据悉，这个大型接种点主要承接海珠区“集体接种+零散接种”任务。

该接种点开放时间从早上8点持续到晚上9点，两个班次轮流上岗，周末和假期照常开放，最大限度方便群众接种。来自海珠区公安分局、区卫健局、区机关事务局、凤阳街等部门近170人驻点服务，团区委成立新冠疫苗接种志愿者服务队，每天有近100名志愿者在现场提供志愿服务。考虑到接种点人群相对集中，驻点专班协调大巴上门接送服务。

陈先生4月12日当天因错过公司统一安排，便自行前往接种点接种。“一路进来的指引标识很清晰，自己按照流程操作，从填写资料到接种上疫苗才用了12分钟，很方便。”正在留观室观察的陈先生说。为尽量节省排队时间，接种点启动20台电脑同时录入。接种点信息组组长卢奕沛介绍，“现在大约平均2分钟录入一位，相信再过一周的时间，我们这个速度能再提高”。

三甲医院全流程保障

据介绍，海珠区疫苗接种点的医疗组由海珠区妇幼保健院牵头协调管理和组织调配，还邀请了南方医科大学附属珠江医院、附属中西医结合医院、广东省第二人民医院、广医附属二院、广州市红会医院等三甲医院的中坚医疗团队加入。

海珠区妇幼保健院派出了管理团队负责组织调配，其他医院也调配ICU、急救中心的医护人员担任接种现场应急处置工作，最大限度保障接种点的医疗安全。现场共设置了三个接种区，每个区域均配置AED、血氧监护、心电监护、供氧系统等医疗设备和经验丰富的急救人员。

为企业提供上门接种服务

为方便群众预约、有序接种,下一步可以通过“海珠区妇幼保健院”微信公众号预约海珠区大型接种点的接种，便于及时掌握接种点是否有充足疫苗供应。

同时还将为企业提供上门接种服务。驻点专班负责人何桂军说，“接下来我们会根据疫苗供应情况送服务上门，为企业提供接种服务，一来保证他们的生产，二来也提高疫苗的使用速度。”该接种点将加大宣传力度，并视疫苗供应情况在部分地段增设移动接种点，让群众少跑路，提升群众接种体验感。（记者廖靖文 通讯员李玉红摄影报道）