“五一”出游人次将达2亿

清明假期没过多久，“史上最热‘五一’黄金周”已在路上。携程昨天发布数据显示，截至目前，通过平台预订“五一”期间机票、酒店、门票、租车的订单量较2019年同期分别实现了23%、43%、114%、126%的增长，今年“五一”旅游人次有望突破2019年同期，达到2亿人次新高。

携程研究院行业分析师方泽茜表示，国内疫情得到有效管控，政府部门持续放开出行限制，鼓励和推动旅游业发展，这使得即将来临的“五一”假期有望迎来爆发式出游。从当前旅游报名情况来看，“五一”游以跨省长线游为主，约七成人群选择跨省游。不同于去年，亲子游热度攀升，当前从平台下单的客群中，已有超过三成为亲子家庭，同比去年增长10%。

从机票预订情况来看，目前“五一”多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超2019年同期水平，增长23%。“五一”机票经济舱平均票价为1021元，超过2019年同期均价。上海、北京、三亚、广州、成都、重庆、西安、厦门、杭州、深圳位列前十大出行目的地。从机票订单增长情况来看，扬州、舟山、北海成为今年“五一”黑马目的地，机票订单量较2019年同期分别增长179%、142%、116%。

Airbnb（爱彼迎）发布的数据也显示，今年“五一”假期，新一线城市、二线城市、度假目的地的房源搜索量已经分别达到去年同期的10倍以上。不同于去年“短途游”“周边游”占据“五一”旅行主流，今年假期“长途游”“跨省游”或将迎来一波强劲反弹。爱彼迎搜索数据显示，480公里以上的中长途旅行已经全面恢复到疫情之前的热度。（记者 潘福达）