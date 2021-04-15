北京市已有学校开始调整作息时间

为落实教育部“睡眠令”，顺义区马坡第二小学最近调整学生在校一日作息时间，学生到校时间推迟了半个多小时，第一节课变为8时35分开始。

按照新的作息时间表，全校学生分三批入校：五六年级学生最早，要在7时45分进校测温，三四年级学生于7时50分进校测温，一二年级于7时55分进校测温。8时05分晨检之后，学生开启30分钟的早操时间，第一节课8时35分开始。“之前所有学生是7时50分晨检，8时正式上课。”该校校长崔树昆说，新的时间表推行没几天，收到了不少积极反馈。“尤其是学生们能多睡一会儿，都高兴着呢。”

上课时间错后了，每天的课时如何保证？体育运动时间会不会被压缩？崔树昆明确说，学校不会占用学生的体育锻炼时间。“除了上午半个小时的上操时间外，学生每天还有体育课和体育课外活动时间，课后服务的时间也会安排锻炼，绝对保证补足孩子的体育锻炼。”他说，早操时间也会随着季节变化灵活调整。同时，该校正在研讨大小课结合的可行性，通过老师的备课质量，进一步提高课堂效率。

在新的作息表上，学校也留出了一定的弹性。“有的家长上班时间早，需要提前送孩子。”崔树昆说，对于这部分学生，学校安排了专门的老师进行陪护，“喜欢运动的可以去晨练，喜欢安静的可以到书廊看看书。”

作业也是影响学生睡眠的一大因素。崔树昆介绍，一二年级学生没有书面作业，只布置阅读、书法等实践性任务，这些任务一般都会在学校提供的课后服务时间里完成。对于其他年级学生，学校则对作业实行总量统筹和控制。“教室黑板上有专门区域供老师们布置作业，班主任会对各科老师留的作业进行统筹，如果发现超时超量，会进行调整，尽量做到‘减量不减质’。”目前，各学科老师也在针对作业分层设计进行专门的教研。

不只马坡二小，很多学校都在酝酿新的作息安排。多所学校透露，五一假期后，学校将开始执行春季作息时间，入校先上操，第一节课时间自动延至8时20分之后。

还有一部分中小学在等待教育部门的统一通知。一位小学校长直言：“本月初，教育部下发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，明确小学上午上课时间一般不早于8时20分，目的是为了让孩子们多睡一会儿。不过，学生在校时间是固定的，一个小时的体育锻炼时间是雷打不动的，第一节课上课时间推迟了，整个教学安排都要做出调整，所以具体落地方案还需要进行细化。”（记者 牛伟坤）