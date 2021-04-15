停车场提供错时共享停车位可享补贴

为错时共享停车发“补助”，加快西外大街西延、北清路快速化改造等20多条道路建设，北医三院、颐和园周边道路启动缓堵“小手术”，清河火车站启动交通治理……今年，海淀区将多措并举，构建北部地区主干路网架构，打通中部地区交通瓶颈，完善南部地区道路微循环。

每个车位每月补贴150元

为缓解停车难，海淀区今年将加大对错时共享停车的鼓励力度，停车管理企业向周边居民提供错时共享停车后，可以申请每个错时共享停车位每月150元的补贴，降低居民的停车费用，提高停车场的积极性。在停车资源挖潜方面，针对停车空间有限的小区周边，探索综合利用公共用地、广场、绿地的地下空间建设地下停车设施。

道路停车改革覆盖面继续加大。海淀区年初已将万寿庄路、中关村南五街、会城门东路等20条道路1400余个车位纳入电子收费管理，还将推进第三批道路停车电子收费项目。同时，扩大移动视频应用范围，全面取代人工手持POS机，实现视频设备全覆盖。预计年底海淀区将累计完成近200条道路、约2万个车位实现电子收费。

医院景区周边“个性化”缓堵

海淀区今年将推进建设一批市民关注的市政道路，持续改善出行环境。其中，巴沟路正在加紧建设，计划今年三季度完工；上庄路去年下半年实现开工，预计到今年底东半幅可基本完成。另外，阜成路北二街拓宽改造工程5月底前全部完工。此外，海淀区今年还将继续推进安宁庄北路、西外大街西延、北清路快速化改造等20多条道路建设。

海淀区还将通过一批缓堵“小手术”，对堵点乱点进行综合治理。其中包括中关村大街、后屯东路等14处堵点乱点。同时，持续加大学校、医院、景点周边的交通综合治理，选取海淀区东升实验小学、六郎庄小学、首师大附属玉泉学校共3所学校，北医三院、北京肿瘤医院、北京市中西医结合医院、海淀医院共4家医院，以及颐和园景区作为试点治理单位，严格落实“一校一策”“一院一策”的要求，分别制定个性化治理方案。

拟建于海淀区西北旺镇西玉河村的故宫北院区，项目周边共有10条道路正在推进建设。结合故宫北院项目，海淀区政府前两年就启动了配套市政道路的研究。目前，除了正在实施的上庄路、上庄东路和翠湖南路，周边还有7条道路同步推进。“我们在研究故宫北院区项目周边道路时，是结合附近住宅区出行需求统一考虑的，加上正在实施的3条路，一共10条路，将使整个地区的路网实现质的提升。”海淀区住建委（重大办）相关负责人介绍。

整治清河火车站周边违停

作为冬奥会配套工程，清河火车站是奥运专线的起点站，也是地铁13号线的中途站和怀密线的起点站。今年，海淀区将以清河火车站为圆心，辐射周边，实施交通治理计划。

推动出租车蓄车区、公交枢纽及东广场共享自行车停放区等站区配套设施投入使用，完善站区功能。围绕站区周边停车乱问题，疏堵结合，开展安宁庄三条停车秩序治理，进行违停执法。

海淀区将在清理路面违停车辆的同时，协调清河火车站为周边居民提供错时共享停车位，保障居民停车需求。此外，通过施划非机动车停放区域，引导企业及骑行者共治共享，加强单车清理调运等措施，规范管理共享单车。动态调整站区周边道路信号灯配时，研究利用智慧交通优化站区周边交通组织，进一步提升通行效率。（记者 孙宏阳）