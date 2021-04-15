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北京市总工会新办法保障新就业形态劳动者权益

快递外卖小哥可通过工会申请法援

2021年04月15日08:20 来源：北京日报

　　随着电商经济的迅速发展，以网约车司机、快递员、外卖配送员等为代表的新就业形态人员不断增多，随之而来的工伤损害赔偿等纠纷时有发生。本市近日出台《北京市总工会关于新就业形态人员权益维护法律服务实施办法（试行）》，扩大工会系统法律援助范围，为新业态劳动者提供多项专业法律服务。

　　市总工会法律服务中心副主任柳艳介绍，为维护新就业形态人员合法权益，贯彻落实市委常委会会议对工会提出的“向前一步维护职工合法权益”“积极构建和谐劳动关系”的工作要求，市总工会第一时间制定并出台了《北京市总工会关于新就业形态人员权益维护法律服务实施办法（试行）》。根据实施办法，新就业形态人员为依托电子商务、网络约车、网络送餐、快递物流等新业态平台实现就业的人员，包括未与新业态平台相关企业建立劳动关系的从业人员。工会对新就业形态人员提供的法律服务形式包括普及法律知识、提供法律咨询、引导协商和解、调解劳动争议和代书代理案件等五大类。

　　“新出台的实施办法还扩大了工会提供法律援助的范围。”柳艳介绍，根据实施办法，新就业形态人员遭遇因工发生的报酬争议，因工受到的人身损害赔偿争议，因工发生交通事故受到损害的赔偿争议，重大、疑难、群体性争议等法律问题，可由市、区两级工会参照《北京市工会法律援助办法》的相关规定指派律师提供案件代书、代理服务，并积极协调司法部门等多种法律援助渠道，应援尽援。

　　此外，市总工会将继续定期开展12351“劳模律师”咨询专线活动，解答疑难法律问题。劳动者可以拨打市总工会12351职工服务热线进行咨询，或到北京市总工会法律服务中心进行现场咨询，也可以到各区的调解中心寻求帮助。（记者 王天淇）

(责编：董童、杨迪)



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