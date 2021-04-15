北京市发布沙尘天气防护提示

昨天，北京市气象台分别发布大风黄色预警信号和沙尘蓝色预警信号。市森防办与市气象台联合发布森林火险橙色预警。北京市沙尘暴灾害应急指挥部办公室向市民发出沙尘天气防护提示，请减少外出、注意防风防火、远离高大建筑物和广告牌等。

市气象台介绍，受冷空气影响，预计今天至周六有大风天气，阵风可达8、9级，风力最大时段为今天下午。今天下午本市还可能出现分散性小阵雨，雨量不大，可能伴有弱雷电。同时据最新观测资料显示，目前蒙古国中西部已出现沙尘。受沙尘输送影响，预计今天下午至前半夜有沙尘天气，最低能见度6公里左右。由于上游土壤湿度较3月份增加，加之降水的抑制作用，此次沙尘强度明显弱于3月15日和28日的沙尘暴过程。

为做好相关应对和防护工作，市沙尘暴灾害应急指挥部办公室要求相关部门要高度重视，密切关注，妥善应对，及时处置，并提醒广大市民：尽量减少外出，特别是老人、儿童和患有呼吸道过敏性疾病人员出门戴好口罩做好防护。驾车时要减速慢行、谨慎驾驶。（记者 骆倩雯 朱松梅）