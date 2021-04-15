提升社区养老服务水平（提案提要）

提案人：九三学社中央

案由：目前，城乡社区养老服务供给尚不能满足老年人的多元化需求，不能满足未来人口老龄化发展的特殊需求。城乡社区养老服务存在统筹力度不够、缺乏中长期规划，老年人基础数据不足、支付能力不足，社区养老服务功能待完善，品牌化、连锁化的服务格局尚未形成等方面的问题。

建议：制定城乡社区中长期发展规划。根据老年人口时空分布情况，统筹整合设施场地，完善“中心城区10—15分钟、外围城区20—25分钟、农村地区1小时”社区养老服务设施网络。重点打造枢纽型的社区养老综合体，集成日托、全托、助餐、医养结合、康养服务等多元化多层次功能。

搭建智慧养老服务平台。基于大数据、物联网、人工智能等信息化技术，搭建城乡智慧养老服务平台。平台具有权威统一综合的老年人时空数据库、社区居家养老服务管理系统、老年人日常监测应急服务系统等功能体系，逐步在养老服务方面形成现代基层社区治理模式。

构建长期照护服务体系。加快推进长期护理保险制度，建立政府补助、医保基金统筹以及个人缴费相结合的多渠道筹资机制；促进机构式、社区式、居家式养老服务融合发展，以社区养老综合体或社区嵌入式养老服务机构为节点，链接机构养老和居家养老，促进各类养老服务形态融合发展，鼓励养老机构向社区开放，社区托养机构将专业服务延伸到家庭；完善家庭养老支持政策，开展家庭养老床位试点，按照养老机构的服务标准设立家庭养老床位，为居家的失能失智老年人提供机构化养老服务。

实施社区养老品牌战略。建立社区养老品牌机制，培育社区养老服务品牌的标准和规范，建立社会评价推广机制，积极引导社会力量广泛参与社区养老服务。

（文 宇整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 18 版）