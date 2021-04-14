沱牌舍得：坚持党建引领 推动企业高质量发展

4月6日至9日，第104届全国糖酒商品交易会在成都举行。糖酒会期间，沱牌舍得酒业多位高管接受了人民网记者采访。在采访中，沱牌舍得集团党委书记王勇表示，围绕“一条主线”和“六大工程”抓好党建，深入开展学党史教育活动，使全体员工凝心聚力做好企业发展。

一条主线六大工程抓党建 引领企业高质量发展

2021年是“十四五”规划的开局之年，同时也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，在两个一百年的历史交汇期，中国企业面临着复杂多变的形势，同时，也承载着更多的意义与期待。“今年是中国共产党成立一百周年，作为一名党员，我的内心无比自豪。”王勇在接受采访时说道。

在谈到企业如何做好党建工作时，王勇表示，沱牌舍得作为一家混改的白酒企业，将始终坚持以高质量的党建工作引领企业的高质量发展，集团党委将把做好员工的思想政治工作作为重中之重，团结带领所有员工认真贯彻落实好各级党委政府的决策部署，以实实在在的发展业绩，来庆祝中国共产党成立一百周年。

“我们将通过加强基层组织建设和党员队伍建设，发挥好基层组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，以此为契机，为企业高质量发展凝心聚力，全体员工齐心协力做好企业发展。”王勇说。

在谈到企业党建的具体措施时，王勇介绍到，集团党建工作主要是围绕“一条主线”和“六大工程”来开展的。这条主线就是以高质量的党建来引领企业的高质量发展。而六大工程则是：一是铸魂工程；二是磐石工程；三是同心工程；四是底线工程；五是活力工程；六是反哺工程。通过“六大工程”建设，把党员的带头作用发挥好。

王勇介绍，目前集团正围绕庆祝中国共产党成立一百周年，深入开展党史学习教育活动，让集团内所有党员深入领会“学党史、悟思想、办实事、开新局”的重要意义，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。“目前集团正在开展党员示范班组的创建活动，也在开展岗位练兵、技术比武劳动竞赛，通过这些活动引领和带动全体员工争先创优、争创一流，为企业、为股东、为社会创造更大的价值。”他说。

生态酿酒 践行绿水青山就是金山银山理念

四川省遂宁市射洪市，生态自然环境优良，被称为“观音故里，诗酒之乡”，而占地6.8平方公里，国家4A级景区沱牌舍得生态酿酒园区就位于此，也是沱牌舍得集团的所在地。

对于生态环境的保护和建设是在地企业义不容辞的社会责任和担当。在谈到企业发展与生态保护的关系时，王勇表示，早在上世纪80年代，沱牌舍得就在行业里面率先提出了生态酿酒的理念。

“1996年沱牌舍得上市的时候，募集到一笔资金，当时对这笔资金的用途有两种声音，一种是用来扩大生产，另外一种声音就是搞生态建设，建设沱牌舍得生态酿酒园区。后来集团以‘舍得’智慧、‘舍得’精神，毅然决定把这笔钱投入到整个园区生态建设上去。”王勇表示，再之后，一直至今集团都在持续加大整个园区的生态建设和生态投入，这是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践和生动体现。

助力乡村振兴 实现企业自身价值

我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，创造了人类减贫史上的奇迹。随之而来的巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴需要更多的努力。作为与农业农村联系密切的白酒行业，助力乡村振兴也成为应有的担当。

舍得酒业股份有限公司董事长张树平在接受采访时表示，沱牌舍得一直把担当社会责任、回报乡梓、回报社会，作为浸入骨髓的基因。在社会事业投入和公益事业的投入上面，从来都是很舍得的。“在国家实施乡村振兴的大背景下，沱牌舍得助力乡村振兴既是时代的要求，更是自身价值的体现。”他说。

张树平介绍说，作为酒企助力乡村振兴，主要在以下几个方面有所作为。一是做大白酒主业，带动产业上下游产业和周边区域经济的发展，为地方创造更多的就业和税收；二是积极投入社会公益事业，践行企业社会担当和责任；三是建设沱牌舍得酿酒专用粮基地，在沱牌镇以及周边三个镇约12个村建设6万亩沱牌酿酒生态酒粮基地，带动周边百姓一起增收致富，实现农户增收、企业增效的目标。“通过这些举措来真正担当企业的社会责任，为地方的经济发展贡献自己的力量。”张树平表示。

老酒战略再升级 “四维定位”指引老酒发展之路

张树平在糖酒会期间表示，舍得过去的一年，是十分艰苦的一年，是极不平凡的一年，更是化危为机、福星高照的一年。

“展望未来，任重道远，一定要坚持好‘以酒业为主，文化赋能’的发展方向；一定要坚持好‘生态酿酒，绿色发展’的发展理念；一定要坚持好‘老酒、双品牌、年轻化、国际化’的发展战略；一定要坚持好‘近期、中期、远期’的发展目标；一定要坚持好‘厂商一家，共创共赢’的发展宗旨。”张树平表示。

据了解，舍得酒业已制定复兴路线图：公司将持续加强“沱牌”的产品线配置，扩充销售团队及加大市场投入，恢复老市场、老产品、老客户、老渠道，让沱牌重归老百姓最喜爱的中国名酒品牌。而舍得品牌作为双品牌战略的“半边天”，从产品矩阵构建到品牌营销，一直在稳步推进“老酒”的全面渗透。

舍得酒业副董事长、总裁蒲吉洲在采访中阐释了舍得老酒战略的“四维定位”。

蒲吉洲认为，其一，老酒战略是一种追求极致品质的产品主义，品质之上唯有老酒，老酒是时间的奢侈品，是极致品质的表达和稀缺资源的市场体现；其二，老酒战略是以健康体验为核心的消费者导向。随着“喝好酒，喝老酒”等认知深入消费者意识，老酒因其健康性、稀缺性和尊重感的叠加日益受到消费者的关注和追捧；其三， 老酒战略是穿透商业“利他”本质的客户思维，商业的原则是双赢，本质是利他；其四，老酒战略是基于“坚持做正确的事，坚持做需要时间积累的事”的长期主义文化。老酒需要在岁月中沉淀，酿造技艺在历史中传承。老酒是长期坚持所得，本身就是一种长期主义文化。

在梳理了老酒战略清晰的四维定位后，舍得酒业还将从产品、传播、人力资源和市场四大层面，细化老酒战略的运作方式，蒲吉洲详细介绍了对产品和市场的运作，他表示，产品层面，首先要扩大优质基酒的产能，其次是持续增大科技的投入。舍得酒业将在生态和文化的基础上，加强科技对老酒的赋能，用科学的方式量化老酒中的健康因子。对于消费层面来说，让消费者更认可老酒、购买老酒，对于老酒动销无疑将会有积极的推动作用。市场层面，主要是需要加强与经销商的合作关系，强化经销商的评价激励体系，建立起基于长期主义的共赢生态。“舍得酒业一直致力打造‘厂商命运共同体’，向经销商力证老酒价值，一起分享老酒红利。”他说。

据悉，2021年，舍得酒业将投入包括《舍得智慧人物》、智慧之旅、智慧俱乐部、名酒进名企等有效市场动作，通过数字化手段管理计划、管理价格、管理库存、管理费用，进一步发挥全国共享仓库的优势，全面为经销商赋能。