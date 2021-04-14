防贫保险给“两易户”吃下定心丸

5天前，一笔11.3万余元的防贫保险理赔金送到江西省新余市渝水区人和乡穑诞村村民何勇兵手中。

2020年10月，35岁的何勇兵被诊断为主动脉夹层A型，进行介入手术后，巨额医疗费用让本就拮据的三口之家喘不过气来。接到监测预警信息后，人保财险新余市分公司立即组织工作人员入户调查，进行防贫保险理赔。给农村建档立卡脱贫户中的“易返贫户”和农村非建档立卡贫困户中的“易致贫户”（以下简称“两易户”）上保险，是新余市巩固脱贫攻坚成果、防止返贫的重要举措。

近日发布的《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》强调，坚决守住不发生规模性返贫的底线；健全防止返贫动态监测和帮扶机制。其中，脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的脱贫户是关注的重点。

早在两年前，新余市就开始探索通过保险等举措筑牢返贫防线。2019年起，新余市按照每人每年50元的保费标准给7万余名“两易户”投保。

投保人数按照全市农村人口总量的10%确定，参保对象不事前确定、不事先识别，只以防贫预警线实时监测进行框定。“两易户”中有因病、因灾、因学等情况且可能致贫返贫时，均可申请理赔金。

“因自然灾害、意外事故、重大疾病而产生返贫风险，从事高危行业、家中劳动力有限、兜底保障性收入占比较高的‘两易户’等是扶贫部门需要重点监测的群体。”新余市扶贫办四级调研员王春平介绍说，通过新余市防贫监测与帮扶系统进行筛查，可以科学识别、认定这些家庭是否存在因病、因学、因灾致贫的风险。根据风险类别划分，救助赔付金额根据防贫保险金发放办法进行发放，最高不超过15万元。

据悉，2019年以来，新余市已经理赔248例防贫保险案件，理赔金额共计291.24万元。

不同于财政兜底，新余市“防贫保”通过第三方新余市扶贫慈善基金会筹资，资金规模初定1000万元。王春平认为，利用社会力量筹集资金作为资金池，可以实现防贫保险保费的持续化，这也正是新余市“防贫保”的创新之处。

2019年，新余市扶贫慈善基金会投入资金350万元作为首批防贫保险金，2020年的650万元保费，则由扶贫慈善基金会和各县（区）通过社会募捐资金予以保障。每年由“防贫保险基金”按照协议规定分批拨付保险费用至保险公司，保险公司严格按照规定出险、核险和理赔。

保险赔付率过高出现亏损或赔付率过低赔付金不及保费怎么办？新余市扶贫办工作人员何美解释，保费按年度结算，如年度结算后有结余的，可折抵下一年度保险金。“防贫保”具有公益性，保险公司可按照年度实际发生保险理赔金额的15%收取保险服务费用，用于必要的运营管理开支，但不得从保险费用中营利。保险服务费用，由各县（区）财政分别负担。

每年赔付的资金缺口主要通过扶贫慈善基金会投资理财所获得的收益、各县（区）组织社会募捐的资金予以解决，投资收益和社会募捐后的缺口部分，再由各县（区）财政配套资金进行补充。

2019年11月，50岁的艾明林突发身体不适，去医院检查后被诊断为脑动脉瘤，其间艾明林辗转新余、南昌等地就医，花费数十万元医疗费。患病前，夫妻俩在家种了3亩水稻，镇上赶集日，艾明林还能靠卖猪肉补贴家用。如今，艾明林已无法从事体力劳动，一家五口失去经济来源。

村委了解情况后，帮艾明林申请了低保和防贫保险，人保财险渝水支公司通过调查，及时收集理赔资料，确定艾明林属于因病易致贫低收入户的防贫保险理赔范围，按易致贫低收入户理算赔付。艾明林最终拿到7万余元的救助理赔金。

“防贫保险也将低收入人群纳入保障范围。这类人群处于经济困难的边缘，家庭人均收入可能刚刚超过建档立卡贫困户的标准，难以享受国家的扶贫政策，可实际境遇并未优越多少，具有较低的抗风险能力。”何美说。

为了让更多农户了解防贫保险政策，保证“防贫保险金”发放的准确公正，新余市各乡镇扶贫专干和保险公司工作人员挨家挨户上门宣传，通过“四看-算-核-评议”（看吃、穿、住、用情况，计算监测对象家庭收入和支出情况，核实“七清四严”情况，民主评议情况——记者注）的方式调查取证，严格规范保险金发放。

除了让每一分钱都用在最需要的人身上，对于一些在外治疗或行动不便无法递交资料的村民，新余市开通绿色理赔通道，简化理赔手续，通过邮寄、委托代办、工作人员上门收集等方式，及时快速进行赔付，最大限度服务于民。

“为了方便理赔，一些在外治疗的村民申请理赔所需材料都是由乡镇扶贫专干和保险公司的工作人员一家家搜集的，以此方便村民。”何美说。（记者 陈卓琼）