做好自己健康的“第一责任人”

近年来，诸如糖尿病、高血压、肿瘤等慢性病，成了威胁我国人民健康的重要因素。世界卫生组织研究表明，生活方式是人类健康最大的影响因素，占60%左右。根据我国疾病负担归因危险度分析，不良生活方式因素已经占到了58%。

健康管理是一种低成本、高产出的战略投入。2007年，我国启动了“全民健康生活方式行动”，并取得了较好成效。2016年，作为“全民健康生活方式行动”第二阶段的重点专项行动，“三减三健”活动在全国开展，成为建设健康中国的重要内容。

针对现阶段我国居民的主要健康问题，“三减三健”提出了针对性措施，具体包括减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼，六个要素相辅相成，共同勾勒出健康生活应有的样子。

“三减三健”的具体落实，是一个从社会到个人共同参与的过程。我们倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，鼓励全民参与，积极学习“三减三健”的核心信息，维护身体健康。

首先，预防“靶点”要前移，把健康教育列入中小学课堂，培养健康理念和卫生习惯要从娃娃抓起。如今，我国居民体重超标的趋势已经体现在儿童中。研究表明，超重和肥胖儿童中，30%患高血压，43%患血脂异常，67%患糖尿病和空腹血糖受损，16%有脂肪肝。儿童高血压和肥胖都会加重心脏负荷，导致心室肥厚，给儿童健康带来双重损害。

其次，随着现代生活节奏的加快，很多年轻人因为生活压力过大，染上了熬夜、缺乏运动、经常吃快餐、酗酒等不良生活习惯，对身体损害很大。因此，要加大健康宣传力度，促进国民形成良好的生活方式，改善膳食结构、适量体育活动、减少超重肥胖，减少烟草、酒精以及药物滥用等危险因素带来的健康危害。

再次，要加强社区营养工作，织密健康防护网。提供优质的社区营养与健康管理服务，既是健康中国建设的关键和基础，也是关乎社会稳定的重要议题。目前，社区营养不良的筛查、老年人肌肉衰减的评估、吞咽障碍等级的正确判断、母乳喂养的普及、辅食的科学添加，甚至糖尿病、血脂异常、癌症患者的营养支持与管理等，都是社区居民迫切需要的。同时，还要重视营养师临床营养规范化培训工作，打牢健康中国的人才基础。

最后，要防控危险因素，提高烟草、酒类等产品的税收和价格，减少加工食品含盐量或使用低钠盐等。

每个人都是自己健康的第一责任人。此次席卷全球的新冠肺炎疫情，更加警示我们养成良好的卫生习惯和健康生活方式。从中医角度来说，扶正祛邪可以提升自我免疫力，进而增强自我抗病能力，而养成健康的生活方式则是提升身体“正气”的第一要义。

推进健康中国建设，人人皆有责、人人须尽责。只有每个人都意识到健康是自己和家庭的幸福之基，意识到自己所应承担的社会责任并积极参与个人健康管理和社会健康治理，个人幸福、民族振兴和国家富强才有坚实可靠的基础和保障。（作者：王陇德，系中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长）