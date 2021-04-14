128G手机为何实际内存只有112G？

日前，相声演员岳云鹏在网络上表示，自己新买的128G的手机实际内存只有112G，认为手机厂商应当在宣传中明确说明，“说多少内存就给我们多少内存”。实际上，手机系统占用部分内存是行业默认，一些厂家也会在宣传海报中明确说明，不过分析认为，一些手机预装大量App也会占用内存，这是不合理的。此外，手机行业的1G与消费者看到的1G其计算单位不同，手机内存与宣称不可能完全相同。

专家表示，手机自带软件占用了内存，商家也应该事先告知消费者，否则在法律上涉嫌欺诈。对于厂家来说，应减少内置软件的数量，并优化系统，尽可能给硬件减负，把软件安装的主动权交给用户，带给用户畅快、无干扰的产品体验。

事件

岳云鹏称128G手机实际只有112G

“我买的手机128G内存，但打开一看可使用内存只有112G，那是不是应该收我112G的钱，还是说收128G的钱是合理的？”岳云鹏在社交网络发帖表示，自己购买的手机实际内存与手机厂商所宣称的内存有所不符，“系统和软件也占内存，那可不可以把系统和软件占的内存直接厂家消化，说多少内存就给我们多少内存。”

对于这种声音，有网友表示自己也遇到类似问题，比如“新买的手机自带一堆用不上还卸载不了的软件”“你的有112G已经很良心了！我以前的手机才16G，除了系统其它基本没多少空间了”。

调查

不同手机系统占用内存不同

北京青年报记者注意到，手机系统占用部分内存的情况已是行业共识，比如在iPhone中，其系统占用内存大约为8G，华为某128G手机的系统占用内存大概为14G，保时捷版本的一款256G手机系统占用内存约为20G，vivo一款显示16G的手机系统占用内存约为5G，一款64G内存手机系统占用内存大概为13G，OPPO一款6GB大小的手机系统占用内存1.2G。

一些厂商在宣传时也会将内存占用情况标注在官网中，比如一款手机的宣传海报下就用小字写明：“实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识内存容量。”

通信专家张国斌介绍说：“操作系统是必须安装的，一般在6个G左右。此外，还有文件系统也需要占一些空间，比如硬盘格式化后也没有宣称的那么多。”还有专家表示，手机内存占用部分主要是系统和预装软件，其中系统部分占用的内存是不固定的，每一次系统升级，其占用的内存基本都要发生变化，因此这部分很难量化。

分析

大量预装App占用内存不合理

专家表示，手机占用的内存包括系统和预装App两部分，一般来说，系统所占用的内存相对合理，从电脑时期就有，已经是一个行业惯例。不过，从预装软件的方面来看，就不合理。

北青报记者在采访中看到，iPhone手机自带包括邮件、备忘录、通讯录、游戏中心、钱包等20余款App。安卓手机根据品牌的不同，自带的软件也不尽相同，比如此前有消费者比较发现，华为预装了16个第三方App，vivo预装了19个，小米预装了31个。

分析称，手机预装软件是不少App冷启动推广的手段之一，也是手机厂商的收入来源之一。一些手机硬件厂商宣称“不赚钱”，但从预装软件上收入不菲。据透露，手机厂商对于预装软件的报价非常高，报价在一台0.8元到5元之间，对于销量上千万、上亿的手机来说，这笔收入不容小觑。

通信专家付亮表示：“工信部已要求手机厂商减少预装App，或非必需App可下载，以保护用户权益。”

早在2016年，工信部就下发《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》，明确手机等移动终端设备预装的第三方应用须可卸载，并禁止私自收集用户信息。其中还强调，即便是系统升级，之前删除的预装应用也不被强行恢复。

分析师张江健认为，只要厂家的新手机初始占用内存在一定范围内是合理的，比如10%，这是新手机预装操作系统和必要软件需要用到的内存。有些新手机预装大量非必要软件占用了大量内存那就不合理。

释疑

工业和消费者端对1G的计算方式不同

实际上，就算没有系统占用，消费者也买不到与厂家所宣称大小相符的手机。资深产业经济观察家梁振鹏表示，这是因为二者的计算方式不同。“28G的容量，厂家计量内存是指物理储存单位，即128G=128×1000000000B（10亿B）,B是Byte，字节的意思，存储单位。但是，对于电脑、手机内存来说，计量的内存是按数据计量方式进行计算的，即1024B=1KB，1024KB=1M，1024M=1G，所以，128G内存卡实际容量=128×1000000000÷1024÷1024÷1024=119.2G。简单地说：标称128G内存的手机，消费者能看到的实际容量是：119.2G。”

观点

厂家应明确说明 将主动权交给用户

产经观察家丁少将表示，手机标称存储空间和实际可使用的空间有一定的出入，无论在PC、平板还是手机行业，都是正常现象，毕竟智能终端出厂都会自带操作系统和内置软件，吃掉一些存储空间是必然的。但需要注意的是，随着移动互联网、5G的发展，操作系统有越来越臃肿的趋势，社交、视频、工具类应用所占空间也越来越大，对于厂家来说，应减少内置软件的数量，并优化系统，尽可能给硬件减负，把软件安装的主动权交给用户，带给用户畅快、无干扰的产品体验。

梁振鹏表示，对于手机厂家来说，应该引以为戒的是，在产品标注上，可以尽量突出一下“手机总内存”或者“可使用内存”具体是多少，这样，就会减少消费者不必要的误会。

中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江表示，依据《消费者权益保护法》，消费者享有知情权，有权要求经营者提供商品的真实情况；经营者应当确保其提供的商品信息真实、全面、准确，不得作虚假或者引人误解的宣传。消费者购买的是128G内存的手机，商家提供的手机只有112G内存，那么实际商品与标注的信息明显不符，涉嫌虚假宣传，侵犯消费者的知情权和选择权。如果是手机自带软件占用了内容，商家也应该事先告知消费者；如果商家故意虚假宣传，很可能构成欺诈，消费者可以依据《消费者权益保护法》，要求价款三倍的赔偿。（温婧）