第十六届中国国际酒业博览会在泸州开幕

4月9日，第十六届中国国际酒业博览会在泸州国际会展中心开幕。本届博览会以“举杯中国、品味世界”为题，共创酒业高质量发展未来。

泸州市委副书记、市长杨林兴表示，通过酒博会的国际化视野、市场化运作、专业化服务，为全球酒类产区、酒类企业、酒业人士搭建更加广阔、更具活力、更富实效的合作平台。我们将与大家携手前行，主动适应新发展阶段、全面践行新发展理念、有效融入新发展格局，共同推动“举杯中国、品味世界”，共同开创酒业高质量发展的美好未来。

中国酒业协会理事长宋书玉致辞表示，中国国际酒业博览会创立至今已有16载，为提供世界美酒展示平台、推动国际酒业发展发挥了重要作用。人们对美好事物的向往，是任何力量都无法阻挡的，而美酒之美，只是需要具有发现美酒的品味。本届酒博会的举办具有继往开来的时代意义，需要把握世界酒业发展的脉络，还要发挥承前启后的关键作用，为世界酒业的永续发展夯实基础，充实动力。

智利驻华大使路易斯·施密特致辞认为，酒是一位打开国门、将世界人民紧密相连的大使。

中国轻工业联合会会长张崇和致辞指出，酒城泸州，得天独厚，浓酱双优。中国国际酒业博览会落户泸州，经过政府重视，协会努力，企业共育，影响日益广泛，品质届优一届，品牌年胜一年，成为中外酒业交流合作、贸易洽谈的高端平台，为中国酒业与世界酒业同发展、共奋进，起到了积极的推动作用。

四川省政府副省长李刚致辞表示，四川是酒业大省，素有“川酒甲天下”的美誉，酒酿造历史悠久、酒文化博大精深、酒产业基础雄厚。我们将不断深化开放合作，始终坚持共赢发展，主动与世界接轨，提升川酒市场开拓的国际化程度、企业治理的国际化水平、品牌传播的国际化能力，为全球消费者提供最好的产品服务。

中国酒业协会名誉理事长王延才为古蔺县授牌

开幕式上还举行了 “世界美酒特色产区·中国酱酒之乡古蔺”授牌仪式。中国酒业协会名誉理事长王延才为古蔺县授牌，“世界美酒特色产区·中国酱酒之乡古蔺”成为古蔺向世界展示的又一张名片。

中国商业联合会副会长、中国烹饪协会会长傅龙成为四川省泸州市授牌

今年1月，中国烹饪协会组织专家对泸州市列入中餐特色美食地标城市名录项目进行了深入调研和评估。经研究，同意将泸州市列入“中餐特色美食地标城市”名录。活动现场，中国商业联合会副会长、中国烹饪协会会长傅龙成为四川省泸州市授牌。

据了解，本次酒博会场馆共分为国际精品馆（B馆）、中国白酒精品馆（C馆）、国内综合馆（D馆）、“一带一路”国家馆（E馆）、酒类装备包材馆（DE连接馆）等5个专业展馆，展览面积超过80000平米，将集中展示国际国内上千个酒类主流品牌，涵盖了白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果酒、酿造料酒和洋酒等世界所有酒类品类，而且世界十大烈酒产区、世界美酒特色产区、中国酒都、酒城、名县、名镇，都将组团参展，集中从产区表达、酒庄表达、标准表达等维度尽显美酒产区发展的硕果及秉持的价值理念。具体展区包括中国白酒名酒展区；中国葡萄酒、果酒展区；露酒展区；啤酒嘉年华；进口葡萄酒、国际蒸馏酒展区；国粹黄酒展区；酿造料酒展区；白酒酒庄酒展区；中国白酒典型名酒展区；陈年名酒展区；酒类装备及包材展区等。

本届酒博会还将着力打造“智慧酒博”，通过3D云展馆、云展厅、云会议室等线上平台，实现展会、展商、展品全景展示，搭建线上线下融合运营新场景，打造共生共荣的会展价值新生态。