互联网服务老年人有了规范

为帮助老年人、残疾人等重点群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息，工业和信息化部近日印发《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》，要求相关互联网网站、APP在今年9月30日前，参照《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》完成适老化及无障碍改造，并分别向中国互联网协会、中国信息通信研究院申请评测。

工信部信息通信管理局相关负责人介绍，互联网网站适老化改造应做到界面元素的简约化、服务形式的差异化、信息内容的扁平化、功能标识的统一化和操作流程的一致性。在网页提供特大字体、背景色高对比、文字放大和语音阅读服务等辅助阅读的同时，应提供简约界面版本和信息影像化的人工智能推送形式，以支持老年人感知网页内容、获取服务。

对于移动互联网应用（APP），各企业在提供适老化服务时，可根据实际情况，将适老版界面内嵌在APP中或开发单独的适老版APP，保障服务的可持续运营，并对APP内字体、字号、文字行间距、对比度、验证码等提出具体规范。

此外，《通知》特别提出，提供适老化服务的网页或独立的适老化网站及APP中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键，严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。对于会导致使用者发生法律承诺或财务交易的网页，提交动作是可逆的，且提交可在10分钟内予以撤销，或在10分钟内支持修改和再次提交。

“内嵌适老版界面的移动应用首页需具备显著入口，支持切换至适老版，或在首次进入时给予显著切换提示，且在‘设置’中提供‘长辈版’入口。”工信部信息通信管理局相关负责人介绍，移动应用程序进行个人信息处理时应遵循最小必要原则，即处理个人信息应当有明确、合理的目的，并应当限于实现处理目的最小范围，不得进行与处理目的无关的个人信息处理，以保障老年用户个人信息安全。具体收集信息，如位置信息、图片信息等，应符合《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》要求。

《通知》指出，今年11月30日前，相关互联网网站、APP通过评测后，分别由中国互联网协会、中国信息通信研究院授予信息无障碍标识，有效期为两年。各互联网网站、APP完成改造后要继续做好后续版本的维护优化工作。工信部将组织对最新版本的互联网网站、APP的适老化及无障碍改造情况进行抽查，授予单位根据抽查结果延续或撤销已授予的标识。

同时，工信部与各地通信管理局将依企业申请，根据互联网网站、APP的评测结果及标识授予情况，对在适老化及无障碍改造工作中表现突出的，在“企业信用评价”中予以信用加分。