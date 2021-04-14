宋书玉：筑梦前行，航向明则事可期

4月9日，第十六届中国国际酒业博览会在泸州国际会展中心开幕。中国酒业协会理事长宋书玉表示，过去的五年，对全体酒业人而言，是砥砺前行的五年，更是收获满满的五年。“十三五”需复盘思考，“十四五”要扬帆启航。筑梦前行，航向明则事可期。对新时期的酒类产业而言，这个航向就是高质量发展，而高质量发展的目标就是实现产业永续发展。

宋书玉总结指出，五年来，中国酒业经过深度调整，进入恢复性增长；酒类消费呈现个性化、多元化、品质化发展；酒类市场集中度稳步提高，实现了收入和利润的双增长；中国酒业经济发展步伐稳健、产业结构持续优化、市场活力有序释放、科创动能有效转化、产品品质稳步提升。

宋书玉称 ，当前，社会结构正在发生转变。生态化、数据化、智能化成为经济发展的新动能。顺势而为方能有所作为。中国酒业需洞察世界酒业发展趋势，更要洞察“国势”，沿着国策，抓住新机遇、定好新坐标、开拓新思路，制定好开局之年的路线图，谋定而后动，开好局、谋新篇。

宋书玉表示，时代兴替有序，发展永无止境。秉轴持钧，举一纲而万目张。对新时期酒类产业而言，这个纲，就是生态。保生态、保民生，既要生态美，又要百姓富。酒业的根本利益是尊天敬时，也就是敬畏自然、守护岁月。人不负青山，青山定不负我。因此，自然生态和酿酒微生态，既是产品的品质支撑力，也是酒业赖以生存的根植之力，更是酒业实现永续发展的本源之力。

宋书玉指出，本届酒博会的举办既需要把握世界酒业发展的脉络，还要发挥承前启后的关键作用，为世界酒业的永续发展夯实基础，充实动力。

宋书玉表示，中国国际酒业博览会创立至今已有16载。为提供世界美酒展示平台、推动国际酒业发展发挥了重要作用。展望未来，宋书玉希望能永续酿酒人的精神血脉，鼓起迈步新征程、奋进新时代的精气神，展现新时代的新作为。脚踏实地、干字当头，扎实迈好第一步。开新局，育先机，谱新篇，创造新的辉煌，创造酒业的永续未来。