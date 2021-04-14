北京打造首个智能网联汽车政策先行区

上车、扫码，一辆黑色“出租车”没有司机操作就动了起来，斑马线前礼让行人，遇到红灯自动停下，到了目的地还懂得停靠在路边。

这一辆辆自动驾驶“出租车”将从北京“驶”入快车道。继去年9月设立全球首个高级别自动驾驶示范区后，本市又开始打造全国首个智能网联汽车政策先行区。政策先行区将在五大类、18项先行先试政策措施的支撑下，推动自动驾驶车辆率先开启无人化测试、率先“驶”入商业运营、率先进行高速测试。

无人化：年内尝试车内真正无人

虽然没有驾驶员，但如今自动驾驶“出租车”的驾驶位上还坐着安全员。未来，这位安全员将先移到副驾驶位，再到后排座位，直到撤出车内。

“安全员撤出车辆后，也会在远端、云端设立监控员。”经开区管委会副主任孔磊介绍，百度已经开始无人化测试的第一阶段，安全员移到了副驾驶。在无人化测试被证明比较安全、没有事故、满足一定标准的前提下，今年政策先行区还将考虑安全员彻底撤出车辆，但会对车辆行驶区域有一定限制。

别看只是安全员离开了车辆，但在政策上却是向前迈出一大步。“智能网联汽车产品形态新、技术迭代快，现有管理体系难以满足企业发展需要，急需政策创新突破。”市经信局副局长姜广智在昨天的发布会上道出了政策先行区的设立初衷。放眼国内外，多地都针对智能网联、自动驾驶在政策上做出极大突破，比如欧盟出台自动驾驶车辆的豁免导则，韩国出台支持自动驾驶汽车商业化的法案。

借着“两区”建设的东风，北京依托高级别自动驾驶示范区，设立智能网联汽车政策先行区，实施范围主要包括亦庄新城225平方公里规划范围及大兴国际机场。

“政策先行”意味着这一区域将有一批新政策、好政策走在前面。据介绍，这些政策主要涉及五大类任务措施和18项先行先试的重点工作，将构建适度超前的政策管理体系，支撑新产品、新技术和新模式应用推广，营造政策友好型产业发展营商环境。

商业化：自动驾驶“出租车”可收费运营

“一键呼叫”的自动驾驶“出租车”，也将随着政策先行先试，“驶”入真正的商业运营时代。

目前正在尝试的自动驾驶“出租车”还只是开放免费预约，车辆相对较少。业内认为，未来一旦迈入商业化运营，车辆规模将有所扩大，有望像网约车一样给市民带来便利。

此次《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》明确，鼓励经过充分验证的智能网联汽车在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务，覆盖自动驾驶出行服务、智能网联公交车、自动驾驶物流车、自主代客泊车等规模化试运行和商业运营服务，企业在商业运营过程中可提供收费服务。

实现了商业运营，“打车费”是否与传统出租车一样？有何标准？孔磊回应，短期内是象征性收费，费用会比传统出租车便宜，后期将与相关部门进一步研究具体的收费标准和方法。

实现上路运营的还有无人配送车。无人配送车属于自动驾驶产业发展中出现的新产品，应用场景与技术相对成熟，但产品始终处于管理空白区，取得上路合法身份困难重重。

据介绍，政策先行区将制定无人配送车产品应用标准和管理办法，研究适用于无人配送车上路行驶的通行规则和交通管理模式，给予相应路权，建立无人配送车运行安全监管体系，解决无人配送车路权和上路管理问题。未来还将采用逐步推进的方式，扩大其活动范围，衍生出零售、安防等新的应用场景，实现此类车辆的综合商业化应用，将有助于培育面向未来的“无人经济”新产品新业态。

新突破：6条高速逐步开放自动驾驶测试

数据显示，截至目前，北京市自动驾驶开放测试道路200条、699.58公里，安全测试里程突破268万公里。北京市在自动驾驶管理政策创新、道路开放里程、产业生态建设等方面一直走在全国前列。

不过，现有的开放测试道路还集中在城市道路，自动驾驶无法真正驶入高速路进行测试。“驶入高速”将在政策先行区里率先突破：针对自动驾驶汽车高速公路管理难题，就高速公路运行的能力评估方法、开放道路选取条件、运行管理的手段等内容开展研究，联合交通管理部门，制定配套的监督和管理措施。

近日印发的《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》明确，将在北京地区选取6条共143公里高速路，根据具体情况逐步开放，为自动驾驶汽车创造规模化的高速公路测试环境，将加快高速公路干线物流等自动驾驶应用场景落地。这6条高速路分别为：京津高速北京段、京台高速北京段、大兴机场高速、南五环衔接段、南六环衔接段、大兴机场北线高速。

另一个“率先”是将在全国率先制定实施异地道路测试结果认定方法。“政策先行区将合理认定企业在外地测试结果，避免重复性的测试，为企业提供便利化措施，帮企业提高测试效率，降低测试成本。”孔磊说。

相关负责人表示，《实施方案》的发布，将提升北京市对国内外创新资源的吸引集聚能力，积极引领和赋能智能网联汽车产业发展，通过先行先试，推动法律、法规、标准的逐步成型，有助于形成可复制、可推广的管理模式，促进创新监管政策在全市实施。（记者 曹政）