京哈高速六环路均可直达北京环球主题公园

北京环球主题公园即将开园，由东六环和京哈高速直达公园的立交节点近日顺利完工。未来，市民可在最近的收费站下高速，沿匝道行驶直达环球主题公园。

环球主题公园位于城市副中心南部、通州文化旅游区内，东临六环路，南临京哈高速。为了应对开园后的庞大客流量，京哈高速与东六环增设立交和收费站直通环球主题公园。目前工程正在进行场地清理、交工验收、运营准备等开通前的各项工作，确保开园前开通运营。

首发集团相关负责人介绍，京哈高速立交节点工程位于京哈高速通马路立交和田家府服务区之间，型式为半苜蓿叶互通立交+半定向式T型互通立交的组合型立交。该工程同步对京哈高速1.55公里的道路进行了加宽改造。

六环路立交节点工程处于东六环施园桥和土桥新桥之间，型式为单喇叭立交。其中一期实施东六环内环3条匝道，总长约1.3公里，同步加宽改造东六环路内环约1.5公里，设置一处匝道收费站。在未来还将随东六环改造工程同步建设外环两条匝道。

位于京哈高速上的田家府收费站共有五个出入口，其中两个出入口分别连接日新路，可服务周边路网，三个出入口直接连接环球主题公园停车场，直接服务公园游客。而位于东六环上的张家湾北收费站有一个出入口，游客可驾车由东六环内环直达环球大道。

环球主题公园开园之后，这两座收费站将承担50%以上的机动车流量。预计开园初期，进出收费站高峰小时流量达2000辆。（记者 李博）