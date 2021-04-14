北京市新增13家A类定点医疗机构

为进一步做好北京市基本医疗保险定点医疗机构管理工作，方便参保人员就医，本市在原有19家A类定点医疗机构基础上，近日增补北京医院等13家定点医疗机构为A类定点医疗机构。A类定点医疗机构无需选择，可直接持社保卡或医保电子凭证到医院就医并实时结算。

至此，北京A类定点医疗机构总数达到32家。新增的13家A类定点医疗机构为北京医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京潞河医院、国家电网公司北京电力医院、航空总医院、北京市海淀医院、北京市垂杨柳医院、北京市昌平区医院、北京市顺义区医院、北京市平谷区医院、北京市密云区医院、北京市延庆区医院和北京怀柔医院。原有19家A类定点医院包括中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京积水潭医院、中国中医科学院广安门医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中日友好医院、北京大学首钢医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京天坛医院、北京世纪坛医院(北京铁路总医院)、北京市健宫医院、北京市房山区良乡医院、北京市大兴区人民医院和北京市石景山医院。

市医保局表示，本次增补是对全市基本医疗保险定点医疗机构从服务人数情况、总额费用控制情况、次均费用控制情况和医疗保险管理情况等方面进行考评，并综合定点医疗机构的区域分布情况进行研究后做出的决定。（记者 杨绪军）