促进疫苗公平分配 坚定支持多边主义

当前，新冠疫苗全球公平分配问题越来越受到关注。根据相关机构统计，占世界人口16%的富裕国家拥有全球60%的疫苗，几个发达国家的订购量是其人口数的两到三倍。一些国家奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗并拒绝向其他国家提供。联合国秘书长古特雷斯说，疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验。国际社会纷纷发声，反对“疫苗民族主义”，同时高度评价中国为促进全球疫苗公平分配所作的贡献。

印度尼西亚总统佐科表示，“疫苗民族主义”阻碍了全球疫苗的公平分配，造成疫情继续蔓延。国际社会必须抵制日趋严重的“疫苗民族主义”和保护主义，坚定支持“疫苗多边主义”。“贫穷的国家、发展中国家、发达国家（在疫苗分配上）应该被同等对待。”

南非总统拉马福萨表示，要想结束世界范围的疫情大流行，各国需要加强在疫苗领域的合作，以确保所有国家都能迅速、公平获得疫苗。南非国际关系与合作部长潘多尔指出，一些发达国家利用经济优势囤积大量疫苗，而非洲贫穷国家即使参与了疫苗临床试验，想要获得疫苗仍十分不易，这很不公平。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔发表声明，敦促相关国家摒弃“疫苗民族主义”，将“超量”订购的疫苗立即向“新冠肺炎疫苗实施计划”出借、发放或捐赠大部分甚至所有今年多余的剂量，以便将其公平地分配给其他国家。

曾任非洲联盟以及联合国非洲经济委员会经济顾问的埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯认为，“疫苗民族主义”造成了现在可称为“疫苗种族隔离”的情况，包括非洲的贫穷国家在内，很多国家即便愿意出钱购买疫苗也没有渠道或机会。国际社会应该制止“疫苗民族主义”抬头趋势，共同努力确保新冠疫苗公平分配。

“我们看到了太多关于‘疫苗民族主义’的例子，这进一步限制了全球疫苗供应。”泛美卫生组织负责人艾蒂安呼吁，应当对疫苗进行更加广泛和公平的分配。

摩洛哥政治评论家瓦法·桑迪表示，在一些发达国家有1/4的人接种了疫苗，而在一些发展中国家这一数字低于1/500。当前，疫苗分配不公凸显了全球性不平等现象，增加了战胜疫情的难度。公平分配疫苗是战胜疫情、保护生命和重振经济的必要途径之一。

拉丁美洲社会科学院生命伦理学项目协调人弗洛伦西亚·卢纳认为：“‘疫苗民族主义’是自私的和短视的，其造成的代价也会是巨大的。全球性挑战需要全球化方案才能解决。”

面对严峻形势，中国践行将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，积极履行国际道义，赢得广泛赞誉。

津巴布韦副总统奇温加评价说，当前个别国家大搞“疫苗民族主义”，而中国开展国际疫苗合作的决心与行动坚定不移，形成鲜明对比。

联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆表示，在抗击新冠肺炎疫情的全球行动中，与弥漫在某些国家中的“疫苗民族主义”不同，中国始终“彰显了一种慷慨无私的国际合作精神”。

厄瓜多尔国民代表大会（议会）议员多丽丝·索利斯表示，中国同世卫组织开展合作，履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性发挥了积极作用。

伊拉克卫生部长哈桑·塔米米说，当前新冠疫苗资源十分紧缺，中方以实际行动践行将新冠疫苗作为国际公共产品的庄重宣示，为全球抗疫注入强劲动力。

乌克兰鲍里斯·库尔兹当代中国研究所研究员德米特里·叶夫列莫夫认为，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，反对“疫苗民族主义”，这些主张应当成为国际共识。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 03 版）