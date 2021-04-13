电动牙刷怎样选？中消协发布比较试验结果和消费提示

人民网北京4月13日电 （记者孙博洋）13日，中国消费者协会发布了互联网平台销售的25款电动牙刷比较试验结果。比较试验结果显示，参与比较试验样品的清洁性能差异较大，噪声差异较大，充电、放电时间差别悬殊。

据中消协相关负责人介绍，此次比较试验选取的电动牙刷样品涉及国产及国外共计20个品牌，分别购自国内知名电商平台，单价从60元到1000元不等。样品均为成人充电式电动牙刷，牙刷刷头为可拆卸刷头，其中有10款样品带有多种类型刷头，方便不同需求人群选择。

据该负责人介绍，此次对比试验主要以下几个试验结果：一是样品的清洁性能差异较大；

二是样品噪声差异较大，最大噪声与最小噪声的差值约为25分贝；三是全部样品刷毛质量较好，毛束在使用中不易变形，且刷头牢固度良好；四是样品的开关使用寿命都达到5000次开关以上；五是样品的充电、放电时间差别悬殊。实际充电时间最短为1.4小时，最长为29.5小时。测试样品最长放电时间为21.7小时，最短放电时间仅为0.7小时；六是有5款产品的标志和说明上产品信息不完整或没有使用中文标注。

电动牙刷的清洁性能是消费者选购时关注的重点，电动牙刷通过高频次的转动或振动，使得单位时间内刷毛与牙齿的牙面和牙缝接触面积更大、接触次数更多，从而获得比手动刷牙更好的清洁效果。

试验结果显示，25款样品通过对牙模污物清洁效果的比较，16款样品的清洁效果相对较好；有4款样品欠佳，清洁效果较差。

图为清洁效果对比图,第一行图片为牙模涂抹污物后的原始效果；第二行是经过电动牙刷样品清洁后，效果好的牙模图片；第三行为清洁效果不好的牙模图片。来源：中国消费者协会

噪声是衡量电动牙刷品质的一个重要方面，噪声过大会让使用者产生烦躁情绪，也是一些消费者不能接受电动牙刷的原因。电动牙刷的噪声主要由内部马达的高速振动引起。

据介绍，试验对25款电动牙刷样品工作最大噪声进行了测试，测试结果存在较大差异。其中4款产品噪声大于50分贝，再加上高频振动，让使用者感觉噪声较大；14款产品的噪声小于40分贝,相当于小声交谈的声音，使用者比较愿意接受。样品的最大噪声与最小噪声的差值约为25分贝，差异比较大。

据了解，此次比较试验的25款样品均为可拆卸更换刷头的电动牙刷。中消协相关负责人指出，可拆卸更换刷头的电动牙刷在使用过程中，电动牙刷的刷头与刷体连接是否牢固直接影响电动牙刷的使用安全。在正常使用情况下，如果样品刷头易与刷体脱离，会导致刷头弹出，给口腔造成伤害。

据介绍，此次比较试验通过给刷头施加一定的拉力或扭力，测试样品的刷头与刷体脱离时的拉力或扭矩的大小，反映刷头与刷体连接的牢固度。经过测试，25款样品的刷头与刷体的连接都较为牢固。

此次比较试验结果显示，25款电动牙刷样品的电池性能差异悬殊。有23款电动牙刷样品标注了充电时间，2款未标注。在23款标注了充电时间的电动牙刷中，有2款样品的实际充电时间超过了标称的最大时间。全部25款电动牙刷中，实际充电时间最短为1.4小时，最长为29.5小时。

在实验中，本次比较试验的25款样品，在满电的情况下，开启产品标注的常用模式进行放电试验，计算放电时间。放电时间越长，说明充满的电池工作时间越长，越耐用。其中5款的放电时间大于8个小时，7款放电时间在3到8小时之间。测得最长放电时间为21.7个小时，最短放电时间为0.7个小时，相差悬殊。

图为25款样品充放电时间比较图。来源：中国消费者协会

针对电动牙刷比较试验发现的问题，中消协发布了几点消费提示：

一是看标签。选购时尽量通过正规渠道购买标签信息完整的电动牙刷，对于无产品名称信息、无品牌型号、无警告说明的产品应避免购买。

二是挑类型。使用者应根据年龄、牙齿状况等，选择合适的电动牙刷。儿童应选择儿童电动牙刷。如果使用者牙齿较为敏感，可选用刷毛较软的刷头，减少对牙齿及牙龈的损伤。尽量选择牙刷上提供多种工作模式档位的产品，在最初使用时，不宜使用强力工作模式，应从柔和档位开始使用，使牙齿有一段适应期。选购的刷头不宜过大，要充分考虑使用者的口腔大小，如果刷头过大，就难以在口腔内灵活运动，无法对牙齿的不同位置进行全面清洁。

三是试震感。在选购时，关注电动牙刷的振动频率，一般振动频率越大的产品清洁效果越好，但是，相对其噪声及在手中的震感会比较强烈。目前电动牙刷标称的振动多为声波级别，频率在每分钟20000到40000次左右。在实体店购买电动牙刷时，可手握电动牙刷开至最大档位，实际感受工作噪声和震感是否能接受。对于一些患有牙龈炎、牙周炎的患者，尽量不要使用振动频率过高的工作模式或产品。

四是认功能。是关注电动牙刷的功能性，如智能时间提醒功能、压力感应功能、低电量提醒功能等。

五是选电池。选购时注意产品电池容量、充电时间等信息。根据使用条件、使用频率选择合适的产品。如在卫生间不易放置充电设备，需将电动牙刷放置在其他位置充电的，或牙刷使用频率较高的，可选用充电时间短或放电时间长的产品。