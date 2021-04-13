青岛啤酒启动“百店百场魅力质量品鉴会”

4月10日，以“匠心酿造魅力质量 创新赋能美好生活”为主题，青岛啤酒第43届质量月暨“提高质量纪念日”活动在青岛啤酒厂举行，并同步开启“百店百场魅力质量品鉴会”。

青岛啤酒百店百场魅力质量品鉴会开启

青岛啤酒公司党委书记、董事长黄克兴，副总裁王瑞永，财务总监于竹明，党委副书记于嘉平，副总裁兼供应链总裁姜宗祥，副总裁兼制造总裁、总酿酒师徐楠，副总裁王少波以及部分工厂的负责人、酿酒师、国评委、技能人才代表和青啤忠实的消费者代表参加了活动。

“这是属于青啤粉丝的专属味道，可以让我们解除旅途的疲劳，让我们第二天的行程更加充满激情。”青岛啤酒魅力质量鉴赏官董涵称。

“在我的印象中，青岛啤酒一直都有两个标签，第一是经典，第二是潮流。”青岛啤酒的魅力时尚品鉴官曹岳称。

青岛啤酒相关负责人表示，118年来，质量始终是青岛啤酒发展的生命线，青啤的质量标准也在与时俱进、不断提升：由“基础质量”、到“特色质量”，再到现如今的“魅力质量”时代，青岛啤酒从度数大都10度，发展到0度、13度、15度、19.8度，广谱覆盖；青岛啤酒的颜色从只有淡色，变成黑白、琥珀、五彩缤纷；青岛啤酒的味道从只有麦芽香，变成花香、果香，酒香四溢……青啤人始终恪守匠心，不断创新，用产品让消费者触动，用产品让消费者激动，用产品让消费者心动。

青岛啤酒产品“百年之旅”到底“独特”在哪里？“IPA”产品的由来有何历史渊源？喝啤酒的最佳温度是什么？“六步打酒法”的正宗步骤有几步？如何优雅地做到喝啤酒“专酒专杯”？在品鉴会上，青岛啤酒酿酒师以及国家啤酒品评终身委员们，与数十位青啤消费者面对面组起“酒局”，拍照、观演、答题、品鉴、互动。