98元机票盲盒是否真能说走就走

你不知道到哪里、你也不知道出发时间，一切随缘……“超千万人抢购98元机票盲盒”登上了微博热搜。2021年4月3日，由同程旅行发起的“机票目的地盲盒”活动，吸引了超过2000万用户参与抢购。“机票盲盒”相关的抖音、小红书话题量突破1亿。

北京青年报记者注意到，一旦对机票目的地不满意，消费者可全额退款。但也有网友表示，98元一张单程机票看似便宜，其实可能是个“引子”，回程机票、酒店住宿、餐饮以及时间成本等，都需通盘考虑。由于“机票盲盒”开出航班基本都是工作日，引来一些网友吐槽：不是错的时间，就是错的地点，只能申请退款。

有吸引力吗？

目的地不满意可全额退款

玩盲盒买家几乎无成本

“机票目的地盲盒”是同程旅行发起的机票营销新玩法，用户花98元即可购买一张指定出发地、随机目的地、随机日期的国内单程机票。如果获得的机票不符合预期，还可以全额退款。

在清明小长假3天里，“机票目的地盲盒”活动吸引了超过2000万用户参与，并引起众多媒体关注，成为2021年春季旅游营销领域第一个现象级爆款。

所谓“盲盒”是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，只有打开才会知道自己抽中了什么。

北青报记者注意到，“机票盲盒”与实物盲盒相似之处在于，用户购买一份机票兑换权益，但具体能兑换哪个目的地，甚至什么时间出发，只有在“拆盒”的时候才知道；与实物盲盒玩法不同的是，“机票盲盒”既可以享受“拆盒”时对不确定性变成确定性那一刻期待的快感，又可以不承担购买盲盒的成本。一旦对机票目的地的结果不满意，可以全额退款，对于玩家来说几乎只付出一点时间成本，并不需要金钱的付出。

同程旅行透露，每日的订单量都不少，我们的服务器甚至几度处于崩溃的边缘。在这个过程中，我们也在不断的和公司领导沟通，增加预算，以保证更多的用户能够参与其中。机票盲盒参与者中以90后的年轻用户为主，95后、00后的群体居多，在性别方面，则是女性用户偏多。

真划算吗？

开出航班基本都是工作日

飞行也多是早晚班机

98元全国“随心飞”听起来肯定是赚了，然而统计数据发现，盲盒开出的航班基本都是工作日，飞行时刻也多是早晚班机。对于旅客而言，花98元的价位购买机票盲盒产品，无论开出哪条航线，似乎都很划算，但实际结果真的如此吗？

某旅行社负责人接受媒体采访时表示，航空公司根据上个月或者上个季度满座率的情况，会拿出部分票做尾仓销售，盲盒其实也是卖各个目的地的尾单机票，然后把这些机票打包抽奖。

网友小王晒单，他抽到了一张4月4日飞长沙的机票，他表示，都是一些比较冷门的目的地，日常价格也不贵，大概几百元，当然盲盒只要98元，肯定最便宜。网友晒出了自己抽中的机票：有去厦门、广州、洛阳、太原等地，目的地、航空公司、出发时间都不一样。

这些机票的原价又是多少呢？其中一位网友飞往厦门的机票，同一天同一个航班售价290元；还有网友晒单，抽到机票显示售价为280元。

网友小车表示，她今年大学毕业，如果能抽到一张毕业旅行的机票，无论去什么地方都可以，来一场说走就走的旅行；但是如果日期不合适就退掉。

绝大多数网友都只是晒了机票盲盒的结果，但真正成行的有多少，盲盒销售者并未公布数据。很多网友表示：不是错的时间，就是错的地点，只能申请退款。

网友“吐槽”

98元只是个引子

真要花钱的地方还多着呢

98元一张单程机票看似便宜，其实可能是个“引子”，如果抽到一张北京-新疆的机票，98元你能飞回来吗？回程机票、酒店住宿、餐饮以及时间成本，都需要乘客通盘考虑，一张机票就决策一趟旅行可能过于简单冲动了。

用户登录后输入身份信息，选定出发机场后，就能在指定时间内用98元的价格抽取一张随机目的地、随机日期的国内单程机票。如果不喜欢可全额退款，但一旦选择锁定机票后就无法退换或改签了。

例如，有网友吐槽为了98元的超值机票，引发的冲动消费给自己增加了沉重的负担。“小醒”发文吐槽，“随手一抽就抽到了下周前往男朋友所在城市的机票，我被好运冲昏了头脑，在最后几秒锁定了机票。”

“小醒”吐槽说，满脑子都是“好幸运”“98元见男朋友好值啊”“他的城市真好玩啊，真好吃啊，我好快乐啊”。锁定机票后才想起来这个月要准备考试，男朋友忙着面试。而下周返程机票格外贵，去了之后住宿吃饭啥的也要花不少钱。锁定完机票，确定不能退了，才清醒过来，不去只亏98元，去了最少亏980元，以后再也不冲动消费了。

业内观点

引流作用大于机票销售盈利

消费者不要被“超值”冲昏头脑

同程旅行宣布，将于4月22日10点启动新一轮的“机票目的地盲盒”活动。新一轮活动将针对“五一”出行场景全面升级，活动时间从4月22日持续至4月26日，活动期间，用户可以在同程旅行APP和同程旅行小程序两大平台各抽取一次盲盒。

有业内人士表示，从“机票盲盒”不满意全额退款可以看出，这并不是一个真正意义上的“盲盒”销售，帮助平台吸引流量和带来品牌效应意义似乎更大些。

从消费者的角度看，“抢盲盒”可以看作是一个游戏，如果结果真的超出预期似乎可以策划一场旅行，不满意则直接退款即可。最重要的是消费者需保持一颗平常心，不要被“超值”冲昏头脑，冷静消费。（记者 蔺丽爽）