抠鼻子 拔鼻毛竟能带来性命之忧

不久前，门诊来了一位这样的患者，男性，45岁，主诉“鼻部疼痛两天”就诊。仔细询问病史，患者于两天前出现鼻部疼痛，开始只是手一碰就疼，后来慢慢发展到持续性疼痛，没有其他鼻塞、流脓涕及鼻出血等症状，也没有发热及头痛。再细询问得知他有挖鼻孔的习惯，自述前几天感觉鼻毛有点长担心影响形象，还自己拔过几次鼻毛。

当我们为他检查时发现，患者鼻前庭底有局限性隆起，皮肤充血，顶部未见脓点。口唇无红肿。球结膜无水肿，双下甲正常，双侧中鼻道未见新生物。最后给出的诊断是鼻疖。

很多人会觉得疖子是个很常见的病啊，身体任何部位的皮肤上都可能长疖子，为啥说得危言耸听的，小小一个疖子真的可能会危及生命吗？您还别不信，下面杜杜就和大家说说这个看似简单但却隐藏危险的小毛病——鼻疖。

什么是鼻疖？鼻疖是鼻前庭、鼻尖或鼻翼的毛囊、皮脂腺或汗腺的局限性化脓性炎症。

临床表现有哪些？初期表现为鼻尖或一侧前鼻孔局部的红、肿、热、痛等化脓性炎性表现，随疾病的发展出现畏寒、发热、头痛及全身不适。病情严重可引起周围组织、眶内及颅内的感染，严重者或处理不当可危及生命。

常见的病因有哪些？

1.前鼻孔深部鼻毛上常附着有细菌，挖鼻、拔鼻毛、剧烈擤鼻或强烈摩擦鼻尖部等不良习惯可引起局部皮肤损伤，使细菌乘虚而入引起化脓性感染。

2.鼻腔或鼻窦的化脓性炎症时，脓液反复刺激鼻前庭皮肤，使皮肤损伤导致感染。

3.劳累、上火、烟酒刺激等使机体免疫力下降时，易导致鼻前庭细菌感染，发生鼻疖肿。

患了鼻疖如何治疗？

1.局部治疗，要保持鼻部清洁，对于局部的结痂，用消毒棉签蘸3%双氧水清洗脓疖表面，然后涂上消炎软膏。

2.鼻疖脓肿形成时，会看到一个小黄白色的“脓点”，此时切忌不要直接用手挤压，应在碘伏棉签消毒后用无菌针头挑破脓点，将脓栓挤出，涂抹上抗生素软膏。

3.给予使用敏感的抗生素。疼痛剧烈者，可给予止痛药物。如有糖尿病，则要积极控制血糖。

4.如出现症状加重或严重头疼等，应及时就诊。

5.如并发海绵窦血栓性静脉炎，必须住院治疗，给予足量、有效的敏感抗生素。

如何预防？平常生活要养成少挖鼻、不拔鼻毛、不用力擤鼻的良好习惯，局部切忌随意挤压、触摸。戒烟戒酒，避免辛辣刺激食物，多饮热水、饮食清淡、避免熬夜，注意休息。（杜晶艳）