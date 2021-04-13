近日，中国银保监会办公厅就多领域丰富人身保险供给问题，向行业发布了《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），要求加快满足70岁及以上高龄老年人保险保障需求，适当放宽投保条件，对有既往症和慢性病的老年人群给予合理保障。降低产品价格，简化投保和理赔流程，积极开发适应广大老年人群需要和与其支付能力相匹配的医疗保险和老年人意外伤害保险产品。

业内人士分析认为，中老年群体人口数量上升，但这类群体的保险需求尚未得到充分开发。保险公司可通过设计推出相应的医疗保险等产品，满足中老年人特别是高龄老年人的保险诉求，同时也能给行业保费收入带来新的增长点。

据了解，目前商业保险公司在售产品中，60岁及以上老年人可以购买的产品有上千个，包括寿险、年金险、健康险和意外险等多个品种，但是大多数保险产品只是在普通产品的基础上放宽了投保年龄和投保条件的限制，且保费相对较贵，真正考虑到老年人身体状况、风险特征、支付能力等量身定制的老年人专属保险产品较少。

此次《征求意见稿》不仅明确进一步提高投保上限，还提出加强老年人常见病的研究，加快开发老年人特定疾病保险。同时支持保险公司通过多种方式参与养老服务体系，探索在风险有效隔离的基础上以适当方式将长期护理责任、风险保障责任和养老金领取安排与老龄照护、养老社区等服务有效衔接。

去年10月，一款面向北京市民的普惠型补充医疗保险“京惠保”正式上线。只要是北京市社会基本医疗保险参保人均可参保，不限年龄和职业，不限身体健康状况，无需体检和健康告知。保费价格统一为每年79元，包括最高100万元住院医疗保障和最高100万元特定高额药品保障。

记者了解到，这类普惠型补充医疗保险产品在业内俗称“惠民保”，以普惠性强、投保门槛低、保障力度高等特点在近年迅速走红。目前，国内已有100多个城市拥有了自己的“惠民保”，包括南京“惠民保”每年保费49元，成都“蓉惠保”每年保费59元。

此次《征求意见稿》专门提出，推进普惠保险快速发展，提供适当、有效的普惠保险产品，大幅提高对欠发达地区的支持力度。可以预期的是，未来“惠民保”等产品还将提高覆盖面，惠及更多老年人。（李晨阳）