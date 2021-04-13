警惕！厨房里这几样东西可能藏有致癌物。（制图：张文婷）

随着物质生活水平的不断提高，许多人开始加强健康管理。无论是在饮食，还是日常生活，都在逐步养成良好的习惯。但需要注意的是，有一些致癌物会隐藏在大家看不到的地方，例如厨房就潜伏着这样一些致命“杀手”。

菜板：黄曲霉素

如果切菜板不经常清洗，残留的食物残渣变质后，会在阴暗潮湿的环境中滋生黄曲霉菌，产生毒性极强的黄曲霉素，有可能诱发癌症。黄曲霉素，是一种毒性极强的剧毒物质，其毒性是砒霜的68倍，是我们所知的最强的生物致癌剂，1毫克就是致癌剂量。

化解方法：洗烫法和刮板浸盐法

洗烫法即用硬刷和清水刷洗菜板，再用沸水烫一下，放在阳光下晾晒。刮板浸盐法，是指每次使用菜板之后(特别是剁肉馅后)，刮去表面的食物残渣、余汁，用清水刷洗，然后放入盐水（浓度15%左右）中浸泡2小时，再取出晾干。

专家不建议用清洁剂清洗菜板，因为清洁液会渗入砧板内，长此以往会导致砧板霉烂，食物在上面处理时反而容易二次污染。

冰箱：霉菌

许多人家的冰箱里都会塞得满满当当，一些剩菜剩饭不封上保鲜膜就放入冰箱后，不但会让口味发生变化，还会造成细菌感染。调查表明，在家庭中污染严重排行第二的就是冰箱。冰箱里不但容易滋生各种细菌，还会有霉菌扩散繁殖。霉菌是一级致癌物，如果冰箱不定期清理，霉菌就会生长繁殖，甚至进入冰箱中没有封存的食物内，威胁人体健康。

化解方法：每月清洁和消毒

建议每月对家中的冰箱进行一次清洁和消毒。给冰箱做清洁前，要先切断电源，然后将冰箱内的所有食物都取出。然后将冰箱内的搁架、果蔬盒等一一拿出，用洗洁精清洗干净后，放在一旁晾干。冷藏柜要选择自然解冻，而不是用尖锐的物品铲除柜内的冰块，更不要用热毛巾敷，因为这样容易导致冰箱故障。冰箱内部清洗完毕后，要将门敞开自然风干，然后再擦拭冰箱外部。有油渍或污垢的地方，可用牙刷蘸着洗洁精轻刷，再用软抹布擦干。冰箱背面通风栅要最后清洁，要先用软毛刷清理，再用干燥软布擦干。需要注意的是，冰箱门上的密封条是清洁死角，上面的微生物可达20多种，最好用酒精浸过的软布擦拭。

油壶：环氧丙醛

曾有检测发现，有油垢的油壶，里面的残油发生油脂氧化和酸败程度远高于新油壶，如果把新买来的油直接倒入这个“被污染”的油壶里，新油也变得“危险”了。更重要的是，它会产生很多可怕的致癌物质，比如分解物环氧丙醛等，食用后易中毒，出现急性呼吸、循环功能衰竭现象，也有致癌风险。

化解方法：常清洗

营养师建议，家用小油壶每周清洗一次。每次倒入小油壶的量够一周就行。这样可以保证尽量吃到新鲜食用油。此外，新旧油别混着吃，否则油壶里的那点油底子会成为一壶新油的氧化催化剂，加速变质。家里的油壶还应离灶台远点，尽量避免高温环境。

抽油烟机：巴豆醛

抽油烟机在厨房里，最主要的作用是，把做饭时产生的油烟排出去，减少油烟对家里掌勺人身体的伤害。但如果不常清洗，沉积了大量油污，不仅使排气不顺畅，而且酸败的油垢遇热挥发后，还可能产生致癌物质。如果这些气体不尽快排出室外，长期被人体吸收，对呼吸系统产生危害，有诱发肺癌的可能。

化解方法：炒完菜不要马上关掉油烟机

油烟机一般使用6个月后，就需要深度清洗；如果油烟较多，应缩短清洗周期。炒完菜不要马上关油烟机。油烟机排除废气也是需要时间的，炒完菜后，让油烟机继续运转3~5分钟，确保有害气体完全排出。（来源：综合科普中国、健康时报）