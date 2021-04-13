在沪港澳同胞即日起可预约新冠疫苗接种

新华社上海4月12日电 （记者袁全）记者从上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室获悉，根据国务院联防联控机制部署，上海市启动在沪港澳同胞新冠疫苗预约接种工作。自4月12日零时起，上海市将在沪港澳同胞中的适龄人群（18岁至75岁）纳入国产疫苗接种人群范围。

根据具体接种安排，在内地工作和生活的港澳同胞凭公安部门制发的港澳居民居住证或内地医保参保凭证免费接种新冠疫苗。

在内地各类学校工作和学习的港澳籍师生接种疫苗政策与内地师生一致，具体接种事宜可联系所在学校，由学校统一安排。

不在以上两项接种范围内的港澳同胞原则上不纳入在内地免费接种疫苗范围，可凭港澳居民来往内地通行证在“知情、自愿”的前提下自费接种。上海市目前使用的是国产新冠病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。自费接种费用为100元/剂。

除由学校统一组织安排的港澳籍师生外，其他自愿接种新冠疫苗的在沪港澳同胞可通过“健康云”App在线预约登记疫苗接种。