“数字反哺” 多举措提高养老服务水平

安徽省肥西县上派镇某居家养老服务中心，工作人员指导老年居民锻炼身体。

徐 勇摄（影像中国）

江苏省扬州市邗江区新盛社区图书馆内，一位大妈展示自己的视频作品。

庄文斌摄（影像中国）

在江苏扬州，社区网格员通过公益培训，帮助越来越多的老年人掌握扫健康码出行、微信支付、视频拍摄等“新技能”，尽享指尖上的“数字化生活”；在重庆万盛，当地积极探索建立智慧养老服务模式，为老年人提供一站式、入户式养老服务……近年来，围绕让老年人生活更便利、更多彩，各地进行了多元化、多样化探索，让更多老年人收获了实实在在的获得感、幸福感、安全感。

在老龄化程度持续加深的今天，如何让老年人健康幸福地安度晚年，是我们必须回答好的现实课题。近年来，我国养老事业迅速发展，养老服务种类越来越多、质量也越来越高。与此同时，老年人日益增长的美好生活需要与社会供给“不适老”之间的矛盾仍然存在，“数字鸿沟”问题也不断凸显。要让“夕阳时光”更美好，不仅需要我们通过“数字反哺”，帮助老年人更好掌握互联网和智能化技术，更需要通过适老化改造，让他们生活在一个更加安全、体贴、舒适的“老年友好型”社会。

“推进公共设施适老化改造”“发展银发经济，开发适老化技术和产品”“培育智慧养老等新业态”……“十四五”规划和2035年远景目标纲要为完善养老服务体系、推动充分兼顾老年人需求的社会建设，指明了方向。在现实中，相关实践不断推向深入。从增设无障碍通道、加装坡道等适老化改造，到互联网平台上线“长辈模式”、打造老年人“绿色通道”，从AI陪伴机器人、远程监测手表等适老产品走进千家万户，到养老与医疗、健康、信息技术等产业不断融合发展，更加精细、多元、智能的养老服务，正托举起老年人的幸福生活。

“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”不少老年大学“一座难求”，社交平台上不断涌现“银发网红”，从中可见老年人对美好生活的向往。未来，继续提高整个社会的适老化水平，让老年人不仅老有所养、老有所依，更老有所乐、老有所为，我们就能让幸福晚年的美好愿景，不断变成现实的美丽图景。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 05 版）