揭开“炒鞋教程”里的骗局

近年来，国产品牌在科技研发和外观设计等方面都有了长足进步，的确有了迈向中高端市场的底气。加之当前一些洋品牌球鞋因其恶意“封杀”“新疆棉”行为受到中国市场冷落，消费者纷纷用脚投票支持国货，国产品牌遇到良好发展契机。然而，如果因为“炒鞋”导致球鞋爱好者买不到想要的球鞋，进而让国产品牌失去消费者的信任，无异于竭泽而渔，自断国产品牌升级之路。

这次炒鞋之风会转向国潮，与之前炒Nike、adidas等品牌的鞋子没有本质上的区别，都是出于投机以获取暴利为目的。而炒鞋背后的推手往往是多元的，有品牌方、鞋贩子、二级市场交易App平台等。

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当炒鞋大军转向国货，炒鞋的“歪”风似乎愈吹愈大。4月11日，记者发现前段时间被炒到4万多元的球鞋李宁韦德之道4全明星银白款的标价已经达到6.66万元，相较于1499元的发行价，涨幅达44倍。

3月下旬，“新疆棉”事件发酵后，部分国际品牌潮鞋市场遇冷，很多炒鞋客便将手伸向了国产品牌，有的国货品牌瞬间“身价倍增”。

这一波炒国货的“邪”风是如何吹起来的？炒鞋乱象该如何治？

“炒鞋圈”变了天

近日，“炒鞋圈”发生了不小的动荡，甚至在重新洗牌，其中，不乏炒鞋界的“大佬”栽了跟头。

“以前的经验现在基本上都没用了。”高伟（化名）是炒鞋大军中的一员，他说，按照以往的经验，这个阶段应该囤一些Nike、adidas等品牌的低帮鞋，到了夏天这些鞋子的价格都会上涨，“但现在不敢囤了。”

今年3月，Nike的“死亡之吻”正式发售，一些人花高价囤了上百双鞋。不料，随后鞋价急转直下，不同码数的鞋子在二级市场的售价差异巨大，以42码为例，从1个月前的2119元跌到如今的1409元，不少人成了被割的“韭菜”。

在二级市场，鞋价是实时变化的，这些暂时“砸”在炒鞋客手上的鞋子有盈利的可能，但需要较长的等待周期。在这种情况下，一些人的资金周转将出现问题。高伟表示，“还是国产鞋子比较保险。”

国货变成了很多炒鞋客的新阵地。4月10日，韦德之道9“绽放”以1299元的价格发售，仅过了1天，标价已经达到3333元。此前，安踏的哆啦A梦联名休闲板鞋白红款发售参考价为499元，后来一路涨到了2889元。

“炒鞋圈”不断有新人涌入，在一些炒鞋交流群流传着多本“炒鞋教程”，声称“让你3秒知道是怎么赚钱的”，并对于什么样的鞋值得买、能挣多少钱、如何售卖等问题都进行了详细的叙述。随着球鞋市场不断变化，教程仍在不断更新。

在个别“炒鞋教程”中有一部分内容尤为醒目：如何挣大钱？文中写道：“资金多的人‘扫’国产鞋，利润销量无敌，不要执着于国际品牌，利润率远远低于国产鞋。”

国货越来越“出圈”

随着多款国产品牌鞋价高涨，国货也越来越“出圈”。

事实上，这不是国货品牌鞋子第一次被炒出“天价”。2019年，李宁球鞋韦德之道7 “the moment”在发行后的第一天就涨到1万元。10多天前，这款鞋在二级市场的成交价仍在1万元左右。

国潮正在加速崛起。公开数据显示，2020年，李宁集团营收为144.57亿元，净利润增至16.98亿元。去年，安踏体育营收达355.1亿元，连续7年保持高速增长，毛利率为58.2%，为行业最高，净利润达51.62亿元，超过adidas的净利润。

“国潮其实已经火了有一段时间了。”90后小张进入“炒鞋圈”快4年了。一直以来，他“倒腾”的都是一些国际品牌，目前挣了小1万元钱。他偶尔也会购买一些国产潮牌，但从没参与过炒国产鞋。据他观察，这次很多炒鞋客都看好国货品牌，一方面看到了消费者的爱国情绪；另一方面，在某种程度上也是对国货崛起的一种认可。小张也观察到，真正“出圈”的国产潮鞋数量还不是很多，往往只是几个限量款、联名款。

著名经济学家宋清辉表示，当前，国货还没有真正“火起来”。这次炒鞋之风会转向国潮，与之前炒Nike、adidas等品牌的鞋子没有本质上的区别，都是出于投机以获取暴利为目的。而炒鞋背后的推手往往是多元的，主要有品牌方、鞋贩子、二级市场交易App平台等。

另外，国潮品牌在“出海”方面仍有很大的发展空间。李宁集团2020年财报显示，2020年，李宁的国际市场的收入占集团比重仅为1.5%。

宋清辉说，国货品牌要想“立得住”，应该在研发、创新和人才方面加大投入力度，并用好口碑征服消费者。

“像炒股一样炒鞋”都是骗人的

炒鞋乱象屡禁不止，然而，关于炒鞋“一夜暴富”的神话仍然在不停地传播。一名学生在自媒体平台写道：在有7.3万元本金的情况下，其中，部分钱来自于借贷，通过将这些钱多次流转，1个月的炒鞋销售额达到了23万元，如果利润按照10%计算，月收入也超过了2万元。

事实上，不论是鞋圈“大佬”，还是新手，炒鞋“翻车”的现象并不鲜见。此前，成都球鞋圈绰号“刘饼干”的鞋商因为炒鞋欠款1000万元，他曾劝诫大家：“千万不要像我一样拿自己的青春去赌博。”

“炒鞋和炒股一模一样。”90后男孩许凯（化名）进入炒鞋圈3年了，在他看来，一双新鞋发售就像是设立一只新股，大量买入新鞋的人是庄家，零星购买的是散户。散户通过低买高卖的方式赚差价，而庄家则是大量买入一款限量鞋，再通过自买自卖的方式，造成市场供不应求的“假象”，再将少部分鞋放到市场中流通，从而操纵鞋价，这就像股票领域庄家“控盘”。

当一双鞋子价格被炒到上万元以后，仍有买家前赴后继。许凯说，这是因为一些散户觉得鞋子价格仍旧会上涨，还会有下一个接盘的人。还有一些消费者本着“贵的就是好的”原则去买鞋。

一些球鞋交易平台的球鞋指数看作炒鞋的“晴雨表”。宋清辉指出，在幕后，这些指数数据都是可以操纵的，甚至可以被篡改。

宋清辉认为，炒鞋屡禁不止，也反映了放下年轻人渴望“一夜暴富”的心理，甚至这种心理也会导致一些人上当受骗。

“炒鞋市场泡沫已经变得越来越大，风险系数很高，在时尚风向和市场审美不断变化的当下，可能很快就会破裂。”宋清辉说，被球鞋“套牢”者或将欲哭无泪。

当前，对炒鞋行为的监管难度仍然较大，监管也在发力。2019年10月，人民银行上海分行发布了《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》的金融简报，针对国内出现的“炒鞋热”现象，指出这背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题，各义务机构应高度关注，采取有效措施切实防范此类风险。

球鞋交易平台也需承担起一定责任，加强监测和管理。4月6日，得物官方微博发布声明称，对个别卖家标价波动较大的球鞋进行了下架处理，同时对涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。并且，将会增加对卖家异常标价的监测。

北京市京师律师事务所律师孟博说，近年来，由“炒鞋”所引起的民事纠纷、刑事犯罪并不鲜见。消费者需提升风险意识，对于“炒鞋”行为，要保持理性，不要被所谓的暴利所迷惑，不要盲目投机，以免遭受损失。（记者 赵丽梅 刘世元）