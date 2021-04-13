五一出游抢先看 草原滨海最红火

今年五一假期连休5天，不少市民纷纷选择跨省长线出游。随着假期的临近，不少航线、目的地和酒店的热度不断上涨。为了吸引更多的广东游客，国内众多目的地在产品和线路方面做了各种升级，不少市民在做好常态化防疫的基础上，纷纷选择开阔的户外草原和滨海目的地。

综述：五一跨省长线游复苏

去哪儿数据显示，五一期间出行的机票预订量已经达到2019年同期的两倍。清明、五一的搜索量较高的热门航线，以北京、上海、广州、深圳出港至西南的成都、重庆航线同比增幅最多。除了机票，五一酒店价格也直线攀升，热门城市的网红酒店已一房难求。

根据广之旅发布的《2021五一黄金周国内旅游趋势报告》（下简称《报告》），五一假期将是“大小同放假”的5天公众假期，这也为3~5天中短途亲子旅游创造了条件。在广之旅针对学生家长会员做的专项调查中，6成的家长倾向带娃“跨省游”，4成则倾向“省内周边游”。而本地旅行社“五一”跨省的亲子游产品中，3~4天游线路占到了总数近7成，并在4月30日、5月1日、2日3天集中出发，预计五一假期将成为今年首个跨省亲子旅游高峰。在周边游价格方面，市场预计五一期间周边游价格也将全面回归旺季价，较平日价上浮30%~50%，建议市民游客可以考虑提前计划出游行程，在价格上浮前锁定出游成本。

金马国旅数据显示，五一黄金周有5天假期，短途3~4天的高铁游，广西、湖南及福建等是热门目的地；5~8天的中长线游，市民热衷前往贵州、北京、内蒙古等地。另外，在自由行套餐方面，三亚、重庆和上海迪士尼热度较高，产品主题线路以高品质纯玩游为主。

市民还可以关注一些促销信息。日前，途牛旅游网“五一”约“惠”活动全面上线，面向广大消费者推出涵盖跟团游、自由行、定制游、周边自驾、当地玩乐等众多品类的高质量产品。

新动向：草原游提早升温

户外运动休闲主题契合健康概念，热度从去年一直活到现在。据悉，今年春夏之交广州市场上的草原游产品包括了各大草原。在南方，湖南郴州仰天湖大草原连游东江湖，贵州六盘水盘县乌蒙大草原连游百里杜鹃花海，贵州黔南州龙里油画大草原连游黄果树，重庆武隆仙女山草原连游贵州遵义等产品都深受欢迎。在北方，坝上、承德、乌兰布统草原连游，呼和浩特、希拉穆仁草原等连游产品纷纷上架，四五月间出游目前性价比很高。

新晋热点

湖南郴州仰天湖大草原

今年，新晋热门旅游点是位于湖南郴州的仰天湖大草原。 仰天湖大草原景区位于湖南省郴州市北湖区，海拔1314米，总面积6万亩，是离广东最近、面积最大的高山草原。在这里纵马驰骋，是游客体验草原风情必不可少的打卡项目，可感受北方草原的粗犷与豪放。而隐藏在草原深处的霍比特小屋，高度还原电影场景，别致又可爱。据了，仰天湖大草原还引进了多种萌宠，如羊驼、柯尔鸭、黑天鹅、梅花鹿，小朋友可以喂养各种小动物。在大草原的夜幕下，还可以近距离观赏巨幕银河、璀璨星空，仿佛伸手便可摘下星星。

贵州龙里油画大草原

贵州龙里油画大草原旅游区位于龙里县城南10公里，分为以草原游览体验观赏为主的山顶片区，以登山体验步道为主体的山中片区和以湿地花海游览体验为主的山下片区。景区采取山上、山中、山下互动衔接模式，建设连接山上山下的索道线，是一个集休闲娱乐、运动养生、家庭度假、亲子体验为一体的山地度假旅游综合体。贵州龙里油画大草原由五里坪、亮山坪、谷鸟坪、王寨坪等组成，其中千亩以上草坪9个，最大的草坪是亮山坪，面积有1.2万亩；最长的草坪是五里坪，有4.5公里长。五里坪草原地势平坦，天际线分明，海拔高度在1500米~1700米之间，气候清爽宜人，独特的喀斯特台地，让它成为龙里一道亮丽的风景线。

新动向：国内滨海线升级 游客选择多

五一历年来都是玩水季启动的重要节点。今年，从海南、广西、广东、福建到山东和东北，滨海线全面升级。

最新玩法

三亚主打年轻客群

携程方面数据显示，5月1日~5月5日的进出港航班搜索量同比2020年已大幅提升，其中三亚是热度最高的。记者查询了解到，五一档期广州往返三亚的机票价格较为稳定。据悉，今年三亚围绕“三亚·新青年奇趣岛”推广主题，用国际化视野进行品牌联动，吸引具有国际影响力的活动赛事落地。像5月1日~5月3日，国内顶级游戏IP——《和平精英》落地三亚，在三亚海棠湾与大众见面。

根据三亚市旅游推广局数据平台显示，自2019年到2020年，三亚旅游客群年龄结构整体趋于年轻化，其中青年客群（18岁~35岁）占比达到43%。“减压放松”“拓宽见识”和“拥有不一样的经历”已经成为当下三亚旅行客群关注的核心需求。今年，三亚还将进一步丰富中医康养游、邮轮游艇游、美丽乡村游、主题公园游、旅游演艺等新产品，提升旅游服务品质，刺激旅游消费。

以三亚为中心，周边玩法非常多。日前，海南省山海高速公路正式全线通车，十分适合自驾游，游客可租车前往保亭、万宁、五指山等地游玩。

北海涠洲岛及厦门受欢迎

今年，广西北海涠洲岛旅游热度十分火爆，建议计划前往的游客要提早预订五一假期的船票。涠洲岛的南湾鳄鱼山景区已成为北海首个国家AAAAA级旅游景区。涠洲岛环境静谧优美，碧海蓝天之下，浓浓的客家风情，每一眼都是景致，而且当地美食众多，不少民宿都别有特色。

广州人熟悉的厦门除了鼓浪屿，今年还有很多新玩法。例如，游客可以体验网红打卡点——海上自行车车道，从环杏林湾岸线绿道开始途经集美学村、龙舟池，最后到南薰楼结束，骑行路线中随处可见共享单车。今年5月1日起，厦门园林博览苑将免费开放。届时，进入园博苑无需门票，五个出入口全部对外开放。

青岛、大连连游最流行

今年，本地旅行社推出了多省连游产品，其中山东及辽宁的线路较多，全程包括泰山、曲阜、青岛、大连等地。在辽宁大连，当地设计并推出“浪漫大连·诗画乡村”为主题的多条乡村旅游精品线路，以踏青赏花为主打，蓝色海洋旅游、绿色生态旅游与之相融合，把田园风光、乡村研学、温泉养生、海鲜美食、民俗文化等有机组合，并对每条线路都进行了解读，让游客能用心、用情感受大连独特的山海、田园乡村风光。同时，在五一假期，游客还可以连游丹东宽甸河口赏桃花。在山东青岛，如果在近期前往，能欣赏到樱花。五一档期，游客还能品尝各式海鲜。（记者 罗磊 通讯员 沈静文、刘敏桃、肖胜男）